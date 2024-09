Importancia de la Prevención del Suicidio en la Comunidad LGBT

Como parte de las estrategias de prevención, cada 10 de septiembre se conmemora el Di´a Mundial de la Prevencio´n del Suicidio y uno de sus principales objetivos es combatir el estigma que hay hacia los intentos de suicidios o afecciones mentales como la depresión.

Hablar de suicidio antes de que sea demasiado tarde, es el llamado de The Trevor Prohect, una institución dedicada a la salud mental en la comunidad LGBT.

Su Encuesta 2024 sobre Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en Me´xico apunta a la severa crisis de salud mental actual, que impacta de manera recurrente a las juventudes diversas.

Sus datos apuntan a que ma´s de la mitad de los intentos de suicidios de personas jo´venes que forman parte de la diversidad sexogenérica, pasan desapercibidos.

El estudio elaborado por The Trevor Project Me´xico revela que 58 por ciento de las juventudes LGBTQ+++ que intentaron suicidarse no le contaron a nadie, y 11 por ciento reporto´ que fue ignorado cuando alguien cercano se entero´ de este acontecimiento.

"Estamos en condiciones de afirmar que hay una crisis de salud mental en las juventudes mexicanas. La informacio´n reciente revela que hay un aumento preocupante en la tasa de suicidios entre juventudes y la Encuesta 2024 sobre Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en Me´xico refuerza esta preocupacio´n, al mostrar que 53 por ciento de las personas jo´venes LGBTQ+ han considerado el suicidio en el u´ltimo an~o", dice Erika Barrera, directora de Servicios Digitales de Crisis en The Trevor Project Me´xico, psicoterapeuta, maestra en Terapia Cognitivo Conductual y en Psicologi´a Cli´nica y de la Salud.

Las juventudes que forman parte de la diversidad sexogenérica son ma´s vulnerables a este feno´meno, debido a factores como la discriminacio´n y violencia que enfrentan en entornos familiares y escolares, lo que contribuye a sentimientos de desesperanza y aislamiento.

"El suicidio está entre la segunda y la tercera causa de muerte en las juventudes de 15 a 29 años, lo cual es espeluznante, dentro de los factores de riesgo para que esto suceda está la orientación sexual y la identidad de género. Esto nos habla de que existen mayores factores de riesgo en las personas LGBTQ+, no es que sea una condición que se enfrente por ser parte de la comunidad pero sí están siendo más vulneradas", explica la experta.

La Organizacio´n Mundial de la Salud (OMS) propone este an~o, como parte de la conmemoracio´n del Di´a Mundial de la Prevencio´n del Suicidio, reducir el estigma y fomentar conversaciones abiertas en torno a esta crisis de salud pu´blica.

"Es una forma de mitificar el suicidio, a veces le tenemos cierto repele a la palabra, parece que si la mencionamos vamos a sembrar la idea en la mente de alguien, cuando los estudios han demostrado todo lo contrario", dice Erika.

"Cuando utilizamos la palabra suicidio en conversaciones con juventudes, infancias y adolescencias nos damos cuenta de que justamente se hace una catarsis, no sienten la vergüenza de qué van a pensar de mí, me van a internar o me van a obligar a a salir del clóset, claro que es un tema complicado, un tema que no todas las personas están preparadas para abordar".

Según la psicóloga, una forma de apoyar a alguien que está contemplando el suicidio es escucharle y darle recursos de profesionales que sí sepan cómo abordar esta situación, ya sea a través de atención terapéutica o médica.

"Hay trastornos asociados al suicidio que necesitan una intervención psiquiátrica, entonces una forma justamente de generar estos espacios de confianza es preguntarle directamente a alguien ¿has pensado en el suicidio?, hay que quitarnos ese miedo, hay que tener siempre recursos a la mano y a veces no hay que decir nada, a veces solamente hay que estar ahí acompañándoles en silencio".

ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA COMUNIDADES LGBTQ+

The Trevor Project es la organizacio´n li´der en intervencio´n en crisis y prevencio´n del suicidio para las juventudes LGBTQ+++. Cuenta con personal capacitado que atiende a las juventudes cuando se enfrentan a temas como salir del clo´set, identidad de ge´nero, la depresio´n y la ideacio´n suicida.

Los servicios digitales de manejo de crisis en Me´xico TrevorText y TrevorChat son gratuitos, seguros y confidenciales, funcionan las 24 horas del di´a, los 365 di´as del an~o a trave´s de mensaje de WhatsApp al 55 9225 3337 enviando la palabra "Comenzar" o a trave´s del chat del sitio de Trevor.