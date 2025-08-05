Bill Gates destina 2 mil millones para mejorar la salud femenina

La Fundación Bill y Melinda Gates destinará 2 mil 500 millones de dólares de aquí al 2030 a la salud de la mujer.

El anunció lo realizó su fundador, Bill Gates, quien dijo que este ámbito, que incluye afecciones como la preeclampsia y la menopausia, ha estado desatendido durante demasiado tiempo.

La inversión es uno de los primeros grandes compromisos desde que Gates anunció a principios de año que donaría su fortuna de 200 mil millones de dólares hasta 2045, y es aproximadamente un tercio más de lo que la Fundación ha gastado en salud materna y de la mujer en los últimos cinco años.

"La salud de la mujer sigue siendo ignorada, infrafinanciada y marginada. Demasiadas mujeres siguen muriendo por causas evitables o viven con mala salud. Eso debe de cambiar", dijo Gates en un comunicado.

El trabajo se centrará en áreas muy poco investigadas que afectan a cientos de millones de mujeres tanto en países de renta alta como baja, desde la preeclampsia y la diabetes gestacional hasta las hemorragias menstruales abundantes, la endometriosis y la menopausia.

La inversión se centrará en cinco áreas clave:

- Atención obstétrica e inmunización materna

- Salud y nutrición maternas

- Salud ginecológica y menstrual

- Innovación anticonceptiva

- Infecciones de transmisión sexual.

El objetivo de Gates es impulsar la investigación, desarrollar productos y garantizar un acceso equitativo a ellos en todo el mundo.

La médica paquistaní Anita Kaniz Mehdi Zaidi, responsable de la División de Igualdad de Género de la Fundación Gates, afirma que este campo se ha visto frenado en parte por los prejuicios y la falta de datos sobre cuestiones clave, como el modo en que los fármacos atraviesan el útero.

"Si nos fijamos en la bibliografía, puede que sólo se haya estudiado a 10 mujeres", declaró en entrevista. "Ni siquiera tenemos las respuestas a preguntas básicas".

Sólo el 1 por ciento del gasto en investigación e innovación sanitaria se destinó a afecciones específicas de la mujer fuera del cáncer, de acuerdo con un análisis del 2021 realizado por McKinsey & Co.