¿Quieres fingir que vives en Marte? ¿Por un año entero? Aplica ya

La NASA está planeando tres de estos experimentos y el primero comenzará en el otoño del próximo año. Todos los alimentos serán alimentos espaciales listos para comer y, por el momento, no hay ventanas planificadas. Se cultivarán algunas plantas, pero no patatas como en la película "El marciano". Damon interpretó al astronauta abandonado Mark Watney, que sobrevivió con papas.

"Queremos comprender cómo se comportan los humanos en ellos", dijo la científica principal Grace Douglas. "Estamos viendo situaciones realistas de Marte".

El proceso de solicitud se abrió el viernes y no buscan a cualquiera. Los requisitos son estrictos, incluida una maestría en un campo de ciencias, ingeniería o matemáticas o experiencia piloto. Solo los ciudadanos estadounidenses o los residentes permanentes de los EE. UU. Son elegibles. Los solicitantes deben tener entre 30 y 55 años, gozar de buena salud física, no tener problemas dietéticos y no ser propensos al mareo por movimiento.

Eso muestra que la NASA está buscando personas cercanas a los astronautas, dijo el ex astronauta canadiense Chris Hadfield. Y él dijo. eso es bueno porque es un mejor experimento si los participantes son más similares a las personas que realmente irán a Marte. Los esfuerzos rusos anteriores en una misión falsa a Marte llamada Mars 500 no terminaron bien en parte porque la gente se parecía demasiado a la gente común, dijo.

Para la persona adecuada, esto podría ser genial, dijo Hadfield, quien pasó cinco meses en órbita en 2013 en la Estación Espacial Internacional, donde tocó la guitarra y cantó un video de la versión de "Space Oddity" de David Bowie.

"Piense en cuánto podrá ponerse al día con Netflix", dijo. "Si tienen un instrumento musical allí, podrías ir allí sin saber nada y salir como concertista, si quieres".

Podría haber una "libertad increíble" en un "año alejado de las exigencias de su vida normal".

La actitud es clave, dijo Hadfield, quien tiene una novela "Los asesinatos de Apolo" que se publicará en otoño. Dijo que los participantes deben ser como el personaje de Watney de Damon: "Súper competentes, ingeniosos y que no dependan de otras personas para sentirse cómodos".