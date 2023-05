¿Quién es Annie Pardo Cemo, Premio de Ciencias?

CIENTÍFICA DE LARGA TRAYECTORIA

Logros académicos

Annie Pardo Cemo es una respetada científica y un referente mundial por sus investigaciones sobre las enfermedades fibrosantes del pulmón. Es madre de Julio, Andrea y Claudia Sheinbaum Pardo, esta última Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Activa investigadora

Desde hace más de medio siglo desarrolla su labor académica y científica en la UNAM.

Es Profesora Emérita en el Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias.

Está adscrita al Sistema Nacional de Investigadores.

Ha publicado más de 287 trabajos de investigación.

Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias.

Formación

Estudió Biología en la UNAM e inició un doctorado en Bioquímica en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), del cual fue expulsada por su participación en el movimiento estudiantil del 68. Regresó a la UNAM al laboratorio del médico patólogo e inmunólogo Ruy Pérez Tamayo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas.

"Al principio fue muy duro en realidad, nos tocó una época de picar piedra; también influye el ser mujer y no es que lo sea positivamente".

Annie Pardo Cemo, bióloga.

Hito científico

Junto con los doctores Moisés Selman, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y Talmadge King de la Universidad de San Francisco, Pardo Cemo propuso una nueva hipótesis que cambió de manera radical la concepción que durante 60 años prevaleció sobre la fibrosis pulmonar idiopática, la más agresiva de las enfermedades fibrosantes del pulmón.

En ese trabajo, publicado en el Annals of Internal Medicine de 2001, los científicos propusieron que la fibrosis pulmonar idiopática era diferente en sus mecanismos patogénicos de los otros tipos de fibrosis pulmonar.

El desarrollo de este padecimiento tiene una base celular y molecular diferente a la de otras fibrosis provocadas por una inflamación crónica. De modo que los pulmones no se inflaman, sino que el daño es a nivel celular.

"Estamos interesados en conocer las causas moleculares, porque así de cierta manera podríamos intervenir en tratar de detener el proceso, si no curarlo por lo menos de detenerlo".

Annie Pardo Cemo, bióloga.

A partir de análisis clínicos y de laboratorio, concluyeron que es "de origen epitelial y que las células se activan de manera aberrante en respuesta a distintas agresiones".

Cuando Selman recibió el Premio Nacional de Ciencias 2008 expresó: "La mitad del premio se lo debo a Annie, con quien tengo 20 años produciendo y trabajando, huyendo de los peldaños falsos y buscando los verdaderos para construir la escalera". (REFORMA 10/1/2009).

Publicó una profundización de esa hipótesis en la revista Lancet 2011.

La fibrosis pulmonar es una enfermedad que se produce cuando el tejido pulmonar se daña y se producen cicatrices. Este tejido engrosado y rígido hace que sea más difícil que los pulmones funcionen correctamente. A medida que la enfermedad avanza resulta más difícil respirar.

La formación de cicatrices relacionada con la fibrosis pulmonar puede deberse a varios factores pero cuando los médicos no pueden identificar la causa se le llama fibrosis pulmonar idiopática.

"Soy terca, para bien o para mal; mi constancia y no dejarme caer en las adversidades me han hecho lo que soy".

Annie Pardo Cemo, bióloga.

Premios y reconocimientos

Premio Anual de Investigación Fundación Glaxo. 1992.

Premio de Investigación Fundación Glaxo Wellcome. 1995.

Premio Canifarma en Investigación Básica. 2001.

Premio Nacional de Investigación de la Fundación GlaxoSmithKline. 2005.

Profesor Adjunto (Ad honorem), Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago. 2008.

Medalla Heberto Castillo en Ciencias Básicas. Instituto de Ciencia y Tecnología. Gobierno del Distrito Federal. 2008.

Premio Scopus México. ELSEVIER. 2009.

Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. UNAM. 2012.

Profesora Emérita. UNAM. 2013.

Recognition Award for Scientific Achievment of the American Thoracic Society. 2015. (Primera mujer no estadounidense en recibirlo).

Editora Asociada del American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology. 2016.

Investigadora Nacional Emérita. Sistema Nacional de Investigadores. 2017.

Premio Universidad Nacional en Investigación en el Área de Ciencias Naturales. UNAM. 2001.

"Las preguntas nunca se acaban, cuando uno resuelve una cosa, surgen muchas más. Ahora me tomo todo con calma, soy consciente de la edad que tengo y no me involucro en proyectos de largo plazo".

Annie Pardo Cemo, bióloga.