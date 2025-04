Todo lo que debes saber sobre el trastorno depresivo persistente

Nicolás era un joven apasionado por su desarrollo profesional hasta que, ya en sus 30, dejó atrás esa emoción.

Cumplía con lo solicitado en su trabajo, pero sin motivación.

"Tenía mucho estrés, mucha tensión, demasiados objetivos que se tenían que cumplir en muy cortos plazos. Entonces no había un tiempo a veces de disfrutar de un descanso o en familia", cuenta este abogado, hoy de 46 años, que pide cambiar su nombre.

"Empecé a notar que ya no gustaba mi trabajo, ya no me causaba la misma sensación de bienestar que tenía antes, cuando hacía las cosas con mucho gusto: empecé a procrastinar".

Fuera del entorno laboral, tenía poca tolerancia con los demás y se molestaba fácilmente.

"Siempre seguí siendo funcional, pero ya no me alegraba nada".

Así pasaron más de dos años hasta que, en 2016, con 37 años, decidió atenderse con un psiquiatra.

Fue diagnosticado con distimia, una condición mental que reúne criterios clínicos de una depresión, aunque no tan graves como para incapacitar a la persona. Sin embargo, reduce su productividad y le dificulta realizar tareas cotidianas.

Quien tiene este padecimiento desarrolla una visión pesimista del mundo y no encuentra actividades placenteras.

El término "distimia" se originó en la antigua Grecia y significa "mal humor".

Luego, en 1863, el psiquiatra alemán Karl Ludwig Kahlbaum usó el término para referirse a formas de melancolía.

Nicolás aceptó consultar con un psiquiatra porque tiene antecedentes familiares de enfermedades mentales.

"Si yo no me hubiera atendido, hubiera terminado renunciando", dice Nicolás, quien actualmente sigue en el mismo trabajo.

"Tengo amigos que considero que podrían estar pasando por una situación parecida, y me doy cuenta que después empiezan a tener muchos problemas e incluso terminan renunciando".

Tomó terapias y tratamiento farmacológico por años. Actualmente no toma medicamentos y se siente mucho más pleno.

I

El Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM, por sus siglas en inglés), en su quinta y más reciente edición, nombra la distimia como "trastorno depresivo persistente".

Lo define como un ánimo deprimido la mayor parte del tiempo durante al menos dos años.

En niños y adolescentes, el periodo requerido es de un año.

Carlos Arnaud, psiquiatra y ex coordinador del Capítulo Nuevo León de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, explica que se habla poco de este padecimiento, pero que es muy crónico.

Suelen ser personas que ven todo de forma gris, sin color, y que comúnmente normalizan el sentirse desmotivadas porque aún siguen siendo relativamente funcionales.

"Es como si trajeran siempre la piedra en el zapato. De alguna forma pueden andar, pueden caminar, pero no disfrutan el camino de la vida", dice Arnaud.

En promedio, una persona con distimia -si no se tratapuede vivir así por cinco años, indica el psiquiatra.

Y, para cuando llegan a consulta, es porque ya se complicó con una depresión mayor, enfermedad que sí causa incapacidad para trabajar y realizar cualquier actividad.

El psiquiatra Arnaud señala que hay un término llamado "depresión doble", que se diagnostica cuando una persona con distimia evoluciona a una depresión mayor.

"El gran problema con la distimia es que, como a las personas no les causa una disfunción, se acostumbran a vivir así y tiende a cronificarse", indica Arnaud.

"La dificultad del diagnóstico tiene que ver con que la persona no identifica que eso que está sintiendo, o viviendo, sea algo anormal, porque dicen: 'No traigo energía, no disfruto cosas, pero sigo interactuando con mi familia, sigo yendo al trabajo'".

II

Aram Nava, psiquiatra de enlace y miembro del equipo de la Clínica Humind, especializada en salud mental, dice que 3 de cada 4 personas con distimia pueden llegar también a una depresión mayor.

Y la mitad puede desarrollar ansiedad o trastorno por consumo de sustancias.

Es común que las personas, agrega, tengan alteraciones del apetito y del sueño.

"Pueden decir: 'No me siento triste, pero tampoco me siento contento, no siento nada'", indica Nava.

"Está presente la falta de placer, de gusto, de motivación a lo largo del tiempo. Sienten menos confianza en sí mismos, menos sensación de poder sobrellevar las dificultades que se puedan presentar".

"Hay dificultades para rendir en el trabajo porque no pueden pensar igual, batallan, se les olvidan más las cosas".

Hay casos de aparición temprana -antes de los 21 años- donde la condición suele estar más influida por factores genéticos y es más difícil de tratar, señala el psiquiatra de enlace.

Después de los 21 años se denomina "de aparición tardía" y comúnmente se detona como respuesta a un evento estresante.

Esta es la más común.

Para el desarrollo de una enfermedad mental se reúnen componentes multifactoriales: genéticos, sociales, ambientales, económicos y de seguridad.

PREGUNTAS CLAVE

La distimia o trastorno depresivo persistente ocurre cuando una persona tiene un ánimo deprimido, sin motivación por sus actividades, durante al menos dos años.

De acuerdo con los especialistas, puedes hacerte estas preguntas y reflexionar si necesitas consultar a un psiquiatra:

- ¿Desde hace cuánto tiempo no te sientes totalmente bien?

- ¿Estás disfrutando la vida?

- ¿Tienes energía?

- ¿Mantienes un buen estado de ánimo e interés por tus actividades?

PERSONAS CON DISTIMIA

Prevalencia estimada en México:

3 a 5% de la población

3 de cada 4 personas Pueden desarrollar depresión mayor

1 de cada 2 personas Pueden desarrollar ansiedad o consumo de sustancias