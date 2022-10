NASA capta estallido de relámpago y la luz de la Luna en foto

Las expediciones de la NASA no sólo registran descubrimientos astronómicos trascendentes para el conocimiento del Universo, sino que también han propiciado la captura de fotografías de fenómenos naturales nunca antes visto y que, de otro modo, no podríamos conocer, al menos, no con la misma perspectiva, pues la agencia espacial difundió una imagen tomada desde los confines del espacio exterior.