Desvían para dieta medicamento contra diabetes

Lo que sucede es que la semaglutida, el ingrediente activo de Ozempic, también provoca la inhibición del apetito y una mayor saciedad, por lo que las personas también bajan de peso.

Ante esto en el 2021, la FDA avaló un nuevo fármaco, llamado Wegovy, que tiene una mayor cantidad de semaglutida y es dirigido a personas con obesidad o que tengan sobrepeso con al menos una comorbilidad como presión arterial alta o colesterol alto.

Se enfatiza que debe ser empleado junto con un plan alimenticio saludable y mayor actividad física.

Erróneamente se cree que este medicamento puede ser empleado por cualquier persona para bajar de peso, sin una comorbilidad o incluso si se busca perder unos cuantos kilos o intentan una delgadez extrema.

En México únicamente está disponible Ozempic, que ha registrado desabasto en las farmacias, al igual que en otros países, por la alta demanda generada por personas que lo compran para reducir tallas.

Y aunque en portales oficiales del medicamento se indica que se vende con receta médica, la realidad es que cualquiera lo puede adquirir en una farmacia, confirmaron médicos y personas que lo han usado.

Su precio era de unos 3 mil 500 pesos con dosis para cuatro semanas. Pero la demanda lo ha elevado y ya ronda los 5 mil pesos.

En la guía del medicamento se indica que los efectos secundarios más comunes son náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago y estreñimiento.

Y como posibles efectos graves enlista tumores en la tiroides, pancreatitis, cambios en la vista, hipoglucemia, insuficiencia renal, reacciones alérgicas fuertes y problemas en la vesícula.

Provoca desabasto

El médico internista y endocrinólogo Francisco Ariel Navarrete explica que Ozempic ha arrojado resultados favorables en personas con diabetes y con resistencia a la insulina, una condición previa a desarrollar diabetes.

La insulina es una hormona producida por el páncreas que se encarga de regular la glucosa en la sangre, por lo que si la persona tiene resistencia se genera un exceso de glucosa.

Expone que dos de cada 10 personas que se inyectan Ozempic tendrán algún efecto secundario común.

"En México, el 76 por ciento de la población tiene sobrepeso u obesidad", indica Navarrete, socio adscrito de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología.

"Eso quiere decir que tienen mucha grasita en el abdomen y el tener el excedente de grasa en el abdomen es lo que genera un riesgo para la resistencia a la insulina, por eso tenemos índices muy altos de diabetes".

Sostiene que en diciembre inició el desabasto de Ozempic en Monterrey. Ante esto, médicos tuvieron que recetar otras opciones de fármacos a sus pacientes con diabetes o resistencia a la insulina.

"El problema es que los que lo estaban usando para diabetes ya no lo pueden tener. Ese es realmente el problema", recalca.

ESTILO DE VIDA

La ginecóloga y especialista en menopausia, Eréndira Olazarán, comparte que tiene pacientes con resistencia a la insulina que se inyectan Ozempic recetado por su endocrinólogo.

La jefa de Ginecología y Obstetricia de Christus Muguerza Sur les recalca, sin embargo, que cambien su alimentación y hagan ejercicio.

"Las trato de convencer y de educar que el cambio en el estilo de vida es lo primordial", expone Olazarán.

"Son medicamentos que nos ayudan a tener resultados más rápidos, pero no precisamente van a hacer que nos quedemos en esos resultados, si no vamos a la base que es una comida saludable y una rutina de ejercicio de tres, cuatro veces a la semana".

CUMPLIR CON PERFIL

Paola Portillo, médico internista y endocrinóloga del Hospital Zambrano Hellion TecSalud, considera que se ha malinterpretado el uso de Ozempic porque no es un medicamento para alguien que quiere ponerse en forma.

"Hay que seleccionar a los pacientes que requieren este medicamento, no es cualquier pérdida de peso. Generalmente es un perfil de obesidad", indica.

La persona con obesidad, dice, debe ser tratada por un equipo multidisciplinario con el que a la par del fármaco se incluya un plan de alimentación y ejercicio.

"Necesitamos saber qué enfermedades tiene el paciente, qué predisposiciones tiene, la cuestión genética, cómo está su estado de salud psicológica, cómo está durmiendo el paciente, cómo está haciendo ejercicio", señala.

Para Eva Trujillo, especialista internacional en trastornos de la conducta alimentaria, el fenómeno de Ozempic refleja el estigma que existe con el peso al grado de que la gente prefiere arriesgar su salud y su vida para alcanzar un estándar de figura ideal.

"Son medicamentos relativamente nuevos y no sabemos sus efectos a largo plazo con el uso crónico y a esas dosis", sostiene la también ex presidenta de la Academy for Eating Disorders.

Al dejar de tomarlo se recupera el peso perdido, añade, y la ganancia puede ser mayor.

Además, usar este medicamento puede ser un detonante para desarrollar un trastorno alimentario en una persona vulnerable con predisposición biológica, genética, psicológica o social.

¿Ozempic? Primero consulta con tu médico.

Fármaco en la mira

