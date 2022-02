La grandiosa diversidad del vino chileno

¿Cuál es el factor que motivó la oleada de nuevos proyectos innovadores en los últimos años?

Personalmente, no creo que haya sido sólo los últimos años: Chile ha crecido mucho desde la década de los 90, cuando Miguel Torres se atrevió a invertir en un campo en Curicó (que aún mantiene), y modernizar la realidad de la producción en el país. Con esa llegada de tanques de acero, bombas y tecnología de punta, la industria cambió para no volver atrás.

Quizá es cierto que, en los últimos 10 años, las micro producciones de enólogos innovadores han permitido que se ensaye para cambiar las realidades de viñas más grandes buscando más sustentabilidad, responsabilidad con el medio ambiente y algo único e irrepetible.

Es tremendamente importante recordar que, no porque exista una micro producción, las masivas deban desaparecer. Los grandes productores de vinos -países me refiero-, tienen siempre un pull de productos donde la diversidad no sólo de cepas, sino de precios, les permite estar vigentes.

Asia pide vinos masivos, Inglaterra pide naturales, Estados Unidos pide Cabernet del Maipo, Europa del Norte pide cepas no tradicionales. Chile es uno de los pocos países del mundo que puede cumplir con toda esa demanda, y eso se debe a la curiosidad que han tenido los protagonistas de nuestra industria.

Más allá de grandes nombres, últimamente el foco entre enófilos ha sido MOVI, estos viñateros independientes que ofrecen productos de altísima calidad en producciones pequeñas. ¿Cómo ves su desarrollo?

MOVI es un movimiento, son cerca de 40 productores de distinto tamaño, una protesta contra los monopolios. No sé si ha sido el foco, me parece más bien que la producción de pequeños se lleva los flashes; pero repito que siguen existiendo y creciendo grandes empresas como Concha y Toro, San Pedro, Errázuriz, etc.

Hoy hay espacio para todos, cada uno en su foco. Veo difícil que MOVI pueda estar en la góndola del supermercado a menos de 10 dólares, pero también veo difícil que los grandes productores sacrifiquen rentabilidad por estar compitiendo en el fleje de los 25 dólares con vinos naturales.

El vino en Chile es una comunidad que se respeta mutuamente y entiende las necesidades de un pequeño o los desafíos de un grande. Tenemos mucho por hacer y crecer.

Alrededor de la uva País ha surgido un movimiento interesante. Pudieras darnos algunos ejemplos puntuales de vinos por probar con este varietal.

País, Cinsault, Malbec, Moscatel, Chenin Blanc ¡es tan difícil elegir a una sola!Me atrevería a recomendar productos como l os de Leo Erazo, Mauricio González y Manuel Moraga, en Itata. Miguel Torres también está incurriendo en un País interesantísimo de Millapoa.

El País Salvaje de J. Bouchon es otro tremendamente destacable y más aun viniendo de un viñedo rústico y único Son muchos, ¡mejor, les recomiendo venir a Chile a probar vinos, no solo una viña o un producto!

Hablando un poco más de Concepción y la zona de Biobío / Itata ¿qué no deberíamos perdernos de estas zonas de producción sureñas?

La recuperación de viñedos con más de 60 años que estaban dedicados a producir vinos a granel y que ahora permiten encontrar botellas memorables es la tónica de la región.

Hay que olvidarse un poco del estigma de que son vinos baratos y fáciles. Sí que son vinos frescos y con mucho respeto por la fruta, pero también demuestran estar a la altura de los grandes naturales y/u orgánicos del mundo.

Sobre el Concurso ASI Mejor Sommelier de las Américas a celebrarse en unos días, ¿cuál ha sido el mayor reto de celebrarlo en Chile y más aún, con la contingencia sanitaria?

Indudablemente, la incertidumbre es el mayor desafío para este concurso. ¿Tendremos cuarentena? ¿Podremos recibirlos? Hoy podemos decir que claro que sí, los estamos esperando y con un programa envidiable.

También el tema del financiamiento: la pandemia ha afectado a todos, grandes, medianos y pequeños, por lo que los presupuestos son escasos y ultra acotados, pero afortunadamente los chilenos estamos acostumbrados a vivir con la presión sobre nuestros hombros, así que ya tenemos la certeza de poder lograr un gran programa.

Y la mayor satisfacción en esta organización

El compromiso de pequeños a toda prueba. A veces te sorprende la resiliencia que puede tener un pequeño productor para seguir adelante ante la adversidad, y que sea de las manos de los sommeliers, nos llena aún más de orgullo.

Tu diagnóstico y percepción de la sommellerie chilena en los últimos años

Avanzamos, entendimos que hay que reinventarse y crecer, no importa qué suceda a nuestro alrededor.

Hoy, los sommeliers en Chile tienen un espacio ganado y seguiremos todos empujando para lograr mantenerlo y agrandarlo. No hemos terminado: sólo estamos avanzando y por buen camino.

Alejandra Ried fue electa en diciembre y tendré el orgullo de entregarle la presidencia en marzo, para el próximo período de tres años. Tremenda mujer liderando un directorio de sólo mujeres para escribir el futuro de la Asociación de Sommeliers de Chile los próximos tres años qué mejor futuro

SABÍAS QUE

En Chile se han celebrado varios concursos internacionales, incluidos el ASI Mejor Sommelier del Mundo 2010, donde se coronó a la leyenda Gérard Basset OBE MS MW (1957 - 2019).

MÉXICO PRESENTE

Miguel Ángel Maldonado y Manuel Negrete representarán a México en el Concurso ASI Mejor Sommelier de las Américas, Concepción, Chile 2021.

*Los cuatro nerds a cargo del Wine Bar by Concours Mondial de Bruxelles (CMB): Baudouin Havaux, presidente del CMB; Carlos Borboa, director del México Selection by CMB, Manuel Negrete y Alberto Morales, responsables del Wine Bar by CMB.