Frida Kahlo: la complejidad de su ser a través de sus prendas en exposición

La vestimenta que usó Frida Kahlo en su periodo como artista, así como en el día a día, es la esencia de la exhibición "Vestir la eternidad. Frida vista por Guillermo Kahlo", en donde el sobrino nieto de la reconocida pintora reúne una serie de fotografías de prendas de vestir que narran una historia poco contada de la artista.

A través de 13 fotografías, Guillermo Kahlo se sumerge en la intimidad de la artista a través de su indumentaria y objetos personales. La exposición ofrece un recorrido visual que busca trascender la figura comercial de Frida Kahlo para adentrarse en la complejidad de su ser, explorando las contradicciones y armonías que la definieron.

Las 13 fotografías corresponden a prendas de vestir de Frida Kahlo que se encontraban en el baño de la Casa Azul, y fueron tomadas en 2006. Entre las prendas capturadas con el lente se encuentran vestidos y objetos personales de la pintora, entre ellos huipiles, enaguas, blusas, corsés y botas.

Ayer, durante la inauguración de la muestra en el Centro Cultural San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón, Guillermo Kahlo habló sobre el legado de Frida Kahlo y expresó que además de ser una poderosa pintora, fue una artista de la vida cotidiana.

"Me aproximé mucho a ella a través de las historias de mi papá, que convivió con Frida mucho en La Casa Azul; otro momento para mí fue cuando aparecieron todos estos ropajes y objetos; cuando me propusieron hacer estas fotografías al principio tenía muchas dudas, incluso mi parentesco con ella, pero al ver las prendas me impresionó tanto", reflexionó el fotógrafo.

De acuerdo con Guillermo Kahlo, el objetivo de la exposición es ir más allá de la imagen preestablecida de Frida y es una invitación a explorar las múltiples capas que conforman su ser: la artista, la activista y la persona.

Para el fotógrafo, las prendas de la artista han trascendido el tiempo y cuentan sus propias historias. "Quise mostrar esa idea que siempre tuvo Frida de la libertad, y quise retratar quien fue ella en dolor y en gusto, son esas dos Fridas las que ustedes podrán ver en las fotografías", señaló.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, apuntó que la exposición es sólo una muestra de que el arte y la cultura son relevantes para la demarcación.

"Se darán cuenta de que los que estamos presentes somos vecinos, somos una comunidad que nos encontramos y que da identidad a nuestra alcaldía, que encuentra raíces y valores a través de la cultura, por eso es fundamental enriquecer el pilar de la cultura", expresó.

Sobre la exposición, el alcalde señaló que es un orgullo para la demarcación albergar una muestra de personajes tan significativos para la cultura del país. "Guillermo Kahlo tuvo el tiempo de contarnos la historia de una Frida que no conocemos, o que muy pocos conocen, y que se dé el espacio para que a través de una Frida que se manifestaba como mujer, como voz y como símbolo nos hace entender la relevancia de capturar su indumentaria con su lente", apuntó.

La exhibición está abierta desde hoy al público en general y estará disponible hasta el 29 de septiembre, en un horario de 10 a 18 horas, con entrada gratuita.