¡Como en el cine!

En este panorama, LG se planta como una opción para amplificar la experiencia de cine en casa con dos productos, el proyector inteligente LG CineBeam 4K y la barra de sonido LG S80QR. Estas son sus características más destacadas.

IMAGEN AMPLIADA

Al destacar en la escena de televisores OLED, LG da un golpe de timón y trae a México a CineBeam 4K HU715Q, un proyector láser de tiro ultracorto, esto quiere decir que ofrece una proyección de imagen de hasta 120 pulgadas a una distancia de no más 30 centímetros de la pared.

Esta tecnología de tiro ultracorto evita hacer complejas instalaciones del proyector en el techo. Basta con posicionarlo en un mueble frente a una pared lisa. Aunque, recomiendo invertir en una pantalla de proyección para asegurar una mejor experiencia de visualización.

Optar por este proyector te ofrece un tamaño más amplio de imagen a un costo menor si tomas en cuenta un televisor de 83 pulgadas. El factor de forma es compacto y no tan abultado, además, luce moderno con líneas simples y limpias; la mayoría del cuerpo presenta un color blanco, excepto la tela gris que recubre el espacio de la bocina en el frente.

La calidad de imagen proyectada es excelente, la entrega de colores es vívida y no se aprecian efectos deslavados u opacos, en cuanto al brillo, ostenta un manejo superior. Su uso no requiere apagar todas las luces de la habitación, pues el nivel es suficiente que no necesitas un esfuerzo ocular para apreciar el contenido.

Ver Netflix fue todo un encanto; recomiendo apreciar la película alemana 'Sin novedad en el frente', pero con el modo FilmMaker activado, para acceder a todo el performance del proyector.

En lo que respecta al audio, el trabajo que realizan sus dos altavoces compuestos logran una profundidad de bajos decente. Sin embargo lo mejor es incorporar un sistema de teatro en casa para tener a la orden todo el trabajo de audio que imprimen los cineastas en sus obras.

BAJOS PROFUNDOS

La grata experiencia con el proyector se vio reforzada con la barra de sonido LG S80QR, que en realidad su configuración es más de teatro en casa al incluir dos pequeñas bocinas satélite para colocarlas en la parte trasera de tu sofá, también incluye un colosal subwoofer de 200 W de potencia.

Su diseño es convencional, nada fuera de lo extraordinario, lo mejor es su baraja de tecnologías. Empecemos por la conexión entre barra, subwoofer y satélites que es inalámbrica, en el caso de las bocinas traseras, se requiere conectarlas por cable a un módulo (incluído en la caja) y éste es el que se enlazará con la barra.

La instalación es nada complicada, basta con conectar todo a la energía y listo. Pero antes de pasar a la acción, se requiere de la aplicación SoundBar, disponible en iOS y Android; desde este lugar puedes ecualizar el sonido o elegir de configuraciones predeterminadas para disfrutar de música, cine, deportes, videojuegos o Bass Blast, si prefieres las bajas frecuencias.

Si la quieres montar sobre la pared, incluye unos brackets para su colocación. Para conectarla a la televisión, la barra de sonido tiene un conector eARC (canal de retorno de audio mejorado) lo que implica una mejor gestión de cables y una admisión más diversificada de tecnologías de audio de alta resolución.

Hablando de calidad de sonido, debo mencionar lo rimbombante que suena el soporte con Hi-Res Audio, DTS X, Dolby Atmos y la asociación con Meridian Audio, el líder británico en audio de alta resolución. En la práctica, el sonido es espectacular; el combo de bocinas no queda a deber, mucho menos el potente bajo.

De entre todas sus funciones amé la funciones inteligentes, pues al estar conectada a WiFi, puedes pedirle a Alexa o a Google Assistant que ponga tu música desde Amazon Music o Spotify, y si eres usuario de Apple, suma AirPlay. Resta decir que tiene Bluetooth para que permitas a tus invitados poner sus 'rolas'.