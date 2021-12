Equipan focas con sensores en la Antártida

Son de las regiones más productivas biológicamente en los océanos debido a la gran cantidad de nutrientes que genera la interacción entre el mar, el hielo marino y las plataformas de hielo. Algunos conocidos animales, como los pingüinos emperador y las focas de Weddell, viven ahí.

No obstante, es limitada la comprensión de los procesos que permiten la producción biológica en estos sitios, que está relacionada con la llegada de agua cálida de las profundidades fuera de las plataformas continentales.

Ya que los barcos tienen dificultades para navegar por estas zonas, los científicos comenzaron a equipar animales marinos con sensores que miden conductividad, temperatura y profundidad, puesto que ellos se mueven con más facilidad en dichas regiones.

Nobuo Kokubun, investigador del Instituto Nacional para la Investigación Polar (NIPR, por sus siglas en inglés) de Japón, comentó que en estudios previos se han utilizando elefantes marinos y focas de Wedell porque estas últimas son depredadores capaces de sumergirse a grandes profundidades.

Con el fin de explorar las condiciones oceanográficas del invierno en la Tierra de la Reina Maud y en la Tierra de Enderby, ambas en el este de la Antártida, los investigadores colocaron sensores con pegamento en las cabezas de ocho focas de Wedell entre marzo y septiembre de 2017. Cada sensor pesaba medio kilogramo y su tamaño era similar al de un pequeño cubo Rubik.

Al combinar los datos recabados por los animales con modelos meteorológicos y oceanográficos, demostraron que el viento del este prevalente durante el otoño causa la llegada de agua cálida a las plataformas continentales. Con ella es posible que también arriben más presas.

Además, los científicos consideraron que equipar sensores a las focas puede ser una poderosa herramienta para explorar la Antártida.

