Documental Molusco: Una inmersión en el universo creativo de Jis

El documental Molusco, dirigido por Mauricio Bidault, tomó como punto de partida el universo creativo de José Ignacio Solórzano Pérez, mejor conocido como "Jis", referente del humor gráfico en México desde hace cuatro décadas.

De acuerdo con el director, el propósito no fue narrar una biografía convencional centrada en los hechos de su vida, sino construir una aproximación a su manera de observar la realidad y procesarla con agudeza e ironía.

"Hay muchos documentales de denuncia que son de cosas negativas. Este es un documental de denuncia de cosas positivas. Porque lo que pretendíamos no era establecer datos biográficos y hacer un análisis de la obra, sino más bien abordar su mirada para entender de otra manera la realidad", compartió Bidault en entrevista.

El largometraje, que se estrena hoy en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, incluye intervenciones de figuras como Guillermo del Toro, Diego Luna, Trino Camacho, Daniel Giménez Cacho, Joselo y Quique Rangel, de Café Tacvba.

"La primera entrevista fue con Del Toro. Tenía muchas ganas de que hiciéramos el documental. Decía que Jis es el único dibujante que lo ha hecho llorar de risa", contó el director, cuya experiencia previa en el género incluye Aquí Sobre la Tierra (2010) y Hasta el Fin de los Días (2013).

Después de ese encuentro, el equipo sumó voces de personas que, desde experiencias formativas o vínculos generacionales, habían seguido su trabajo con admiración.

"Nos decían (Joselo y Quique), 'cuando estudiábamos diseño en la UAM, había un cuate que vendía todos los compilados de El Santos en fotocopias, y esperábamos el domingo para ver su cartón en el periódico. Estaban en plan de admiradores. La conexión con el proyecto surgió desde ese entusiasmo compartido, desde la amistad y la admiración", recordó el Bidault.

El proyecto comenzó a gestarse cerca de 2018. En un inicio, se pensaba como un seguimiento cotidiano a la vida de Jis, pero con el paso del tiempo el enfoque se transformó.

Las grabaciones se extendieron durante varios años, y el material acumulado fue dando forma a otra estructura.

"Al principio la idea era seguir su rutina, pero poco a poco el material fue interpelando y encontrando su propio equilibrio. No sabíamos que venía una pandemia, ni que cambiarían los mecanismos de apoyo al cine. Tuvimos que adaptarnos para contar lo que queríamos contar".

Entre lo público y lo íntimo

Una de las líneas narrativas del documental gira en torno a la diferencia entre el personaje público y el individuo privado. Esta distinción, explicó Bidault, atraviesa la película mediante escenas cotidianas y conversaciones en confianza.

"Utilizamos este espejeo, cómo lo ven los demás y cómo él se ve a sí mismo. Porque no es lo mismo pasear por las calles como cualquier persona que ser Jis, que se está fijando en una manchita, se le ocurre un chiste tonto y luego eso se convierte en una reflexión".

El título del proyecto proviene de una expresión que Jis repetía con frecuencia. Esa frase terminó guiando el tono general del documental.

"Él repetía todo el tiempo 'yo soy un molusco tapatío, a mí no me saquen de mi concha, a mí lo que me gusta es estar sentado en una silla dibujando'. Y eso terminó siendo nuestra divisa. Decíamos 'Molusco' y ya estábamos adentro del concepto".

Un molusco en papel

El equipo optó por no utilizar los dibujos del caricaturista como recurso visual principal. En su lugar, se concentraron en mostrar el proceso físico de creación, con énfasis en el trazo manual, los sonidos del papel y los objetos de su entorno.

"Todo el mundo nos preguntaba si íbamos a utilizar la imaginería de Jis para animarlo. Pero preferimos enfocarnos en el aspecto físico: dibujar con plumín, el sonido del papel, del fieltro cosas que existen en nuestro mundo, que no son un meme".

Algunas secuencias del documental incluyen animaciones generadas en 3D. Estas imágenes no están basadas directamente en su obra, sino que plantean posibilidades abiertas sobre su imaginario.

"Son un mundo extraño que sugerimos que es algo que Jis podría imaginar, pero no es él diciendo cosas. Nos fuimos a la animación realista para llevarnos a lugares raros".

Producción a fuego lento

La producción atravesó varias etapas de financiamiento público. Entre los apoyos recibidos se encuentran los programas Proyecta Producción y Capital Semilla de la Comisión de Filmaciones de Jalisco, así como el estímulo federal Focine.

"Antes estaba Foprocine, después ya no, ahora es Focine. Entonces tenías que esperar cada convocatoria, rehacer carpetas, actualizar cotizaciones eso te va pateando la lata más para allá. Pero creo que eso también le dio una madurez que no habría tenido de otra forma".

La producción de Molusco, de 118 minutos de duración, corrió a cargo de Vanessa Romo y del propio Bidault. Además de las voces ya mencionadas, participan figuras como el ilustrador Ricardo Siri Liniers y la actriz Ilse Salas.

Proyecciones

13 de junio

19:30 h

Cineteca FICG - Sala 01 Guillermo del Toro