Descubre el metaverso fashion

Y sí, donde ya el mundo está comprando las denominadas NFT (Non Fungible Tokens o Bienes no Fungibles), que no existen en la realidad.

"No hay una descripción aceptada universalmente del metaverso creado por Mark Zuckerberg. Pero, explicado de una manera coloquial, se trata de un entorno digital en donde podemos interactuar por medio de avatares, borrando limitaciones físicas. Un universo alterno que cambiará todo por medio de nuevas experiencias y formas de expresión. El metaverso es la próxima gran plataforma tecnológica", comenta Christian Acquista, experto en tendencias de la plataforma WGSN.