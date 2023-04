Detalles sobre el debut del cohete Starship de SpaceX

Sobresaliendo con casi 120 metros (400 pies) de altura en el sur de Texas, Starship podría despegar este lunes, sin nadie a bordo. La compañía de Musk obtuvo el visto bueno de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) el viernes.

Este será el primer lanzamiento con las dos secciones del Starship juntas. Las primeras versiones de la etapa superior con aspecto de ciencia ficción se lanzaron varios kilómetros a la estratosfera hace unos años, chocando cuatro veces antes de finalmente aterrizar en posición vertical en 2021. El imponente cohete propulsor de la primera etapa, denominado Super Heavy, se elevará por primera vez.

Para esta demostración, SpaceX no intentará ningún aterrizaje del cohete o la nave espacial. Todo caerá al mar.

"No digo que llegará a la órbita, pero garantizo emoción. No será aburrido", prometió Musk en una conferencia de Morgan Stanley el mes pasado. "Creo que tiene, no sé, con suerte, un 50% de posibilidades de llegar a la órbita".

A continuación presentamos lo que se sabe del debut de Starship:

COHETE DE GRAN TAMAÑO

El Starship de acero inoxidable tiene 33 motores principales y 16,7 millones de libras de empuje. Todos menos dos de los motores de primera etapa alimentados con metano se encendieron durante una prueba en la plataforma de lanzamiento en enero, lo suficientemente buenos como para alcanzar la órbita, señaló Musk. Dada su fuerza, Starship podría cargar con hasta 250 toneladas y acomodar a 100 personas en un viaje a Marte.

La nave espacial de seis motores abarca 50 metros (164 pies) de su altura. Musk anticipa usar Starship para lanzar satélites a la órbita terrestre baja, incluidos sus propios Starlinks para el servicio de internet, antes de enviar a una persona. Starship eclipsa fácilmente los cohetes lunares de la NASA: el Saturn V de la era del Apollo y el Sistema de Lanzamiento Espacial del programa Artemis que registró su primer viaje lunar a fines del año pasado. También supra al cohete lunar N1 de la antigua Unión Soviética, que nunca pasó de un minuto de vuelo y explotó sin nadie a bordo.

PLAN DE PRUEBA

El vuelo de prueba durará una hora y media y no orbitará la Tierra por completo. Si el Starship alcanza la marca de tres minutos después del lanzamiento, se ordenará al propulsor que se separe y caerá en el Golfo de México. La nave espacial continuará hacia el este, pasando sobre los océanos Atlántico, Índico y Pacífico antes de amerizar cerca de Hawai. El Starship está diseñado para ser completamente reutilizable, pero no se guardará nada del vuelo de prueba. El astrofísico de Harvard y rastreador de naves espaciales, Jonathan McDowell, estará más emocionado cuando Starship de hecho aterrice y regrese intacto de la órbita.

Será "un suceso profundo en los vuelos espaciales, siempre y cuando Starship esté depurado y operativo", dijo.

PLATAFORMA DE LANZAMIENTO

Starship despegará de un sitio remoto en el extremo sur de Texas, cerca de la playa de Boca Chica. Está justo debajo de South Padre Island y a unas 20 millas de Brownsville. Más adelante desde la plataforma de lanzamiento se encuentra el complejo donde SpaceX ha estado desarrollando y construyendo prototipos de Starship durante los últimos años.

El complejo, llamado Starbase, tiene más de 1.800 empleados, que viven en Brownsville o en cualquier otro lugar del Valle del Río Grande. La plataforma de lanzamiento de Texas está equipada con brazos robóticos gigantes —llamados palillos— para eventualmente sujetar un propulsor que aterrice. SpaceX está remodelando una de sus dos plataformas de lanzamiento de Florida para acomodar Starships en el futuro. Florida es donde despegan los cohetes Falcon de SpaceX con tripulación, carga de la estación espacial y satélites para la NASA y otros clientes.

LAS PROBABILIDADES

Como de costumbre, Musk es notablemente franco sobre sus posibilidades, en este caso de que Starship alcance la órbita en su primer vuelo. Pero con una flota de Starships en construcción en Starbase, el empresario estima un 80% de posibilidades de que una de ellas alcance la órbita a finales de año. Él calcula que tomará un par de años lograrse una reutilización completa y rápida.

CLIENTES

Con Starship, la empresa SpaceX, con sede en California, se está enfocando en la Luna por ahora, con un contrato de la NASA de 3.000 millones de dólares para llevar astronautas a la superficie lunar a partir de 2025, utilizando la nave espacial de la etapa superior. Será el primer alunizaje de astronautas en más de 50 años.

Los astronautas viajarán en la cápsula Orión de la NASA y el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial; luego se transferirán a Starship en la órbita lunar para descender a la superficie y posteriormente regresarán a Orión. Para llegar a la Luna y más allá, Starship primero deberá recargar combustible en la órbita terrestre baja. SpaceX prevé un depósito en órbita con Starships sin ventanas como buques de combustible.

Pero Starship no es sólo para la NASA. Una tripulación privada será la primera en volar en un Starship y en orbitar la Tierra. Seguirán dos vuelos privados a la Luna, sin alunizajes, sólo sobrevuelos.

COMPETENCIA

Hay otros nuevos cohetes en el horizonte. Blue Origin de Jeff Bezos está preparando el cohete New Glenn para su debut orbital desde Cabo Cañaveral, Florida, para el próximo año más o menos. Nombrado en honor al primer estadounidense en orbitar el mundo, John Glenn, el cohete se eleva sobre el actual cohete New Shepard de la compañía, llamado así por el salto suborbital de 1961 del astronauta del Mercury Alan Shepard.

La NASA utilizará New Glenn para enviar un par de naves espaciales a Marte en 2024. United Launch Alliance espera que su nuevo cohete Vulcan haga su lanzamiento inaugural a finales de este año, llevando un módulo de alunizaje privado a la Luna a instancias de la NASA. La europea Arianespace está cerca de lanzar su nuevo cohete Ariane 6 mejorado desde la Guayana Francesa, en Sudamérica. Y el cohete lunar del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA que transportará a los astronautas se transformará en versiones cada vez más grandes.

