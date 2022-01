Covid-19 grave alteraría estado mental en los niños: estudio

"El virus SARS-CoV-2 puede afectar a los pacientes pediátricos de diferentes maneras: puede causar una enfermedad aguda, donde la enfermedad sintomática aparece poco después de la infección, o los niños pueden desarrollar una afección inflamatoria llamada MIS-C semanas después de eliminar el virus", dijo la autora principal del estudio Ericka Fink, MD, intensivista pediátrica en UPMC Children's Hospital of Pittsburgh

El trabajo, que tiene como objetivo comprender los efectos del coronavirus en el cerebro y el sistema nervioso, reclutó mil 493 pacientes de 30 centros de cuidados intensivos pediátricos de todo el mundo.

El 86% de los niños hospitalizados fue diagnosticado con SARS-CoV-2 agudo, mientras que el 14% de ellos padeció síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C), enfermedad que causa la inflamación de diversos órganos del cuerpo y que aparece, generalmente, después de que los niños cursaron la infección por Covid-19.

De acuerdo con un comunicado, las manifestaciones neurológicas de los niños con coronavirus agudo fueron dolor de cabeza, síndrome de disfunción cerebral y convulsiones; en el caso de los menores con MISC-C presentaron dolor de cabeza frecuente, encefalopatía aguda y mareos, sin embargo, otras de las sintomatologías que se dieron en algunos pacientes fue la pérdida de olfato, deterioro de la visión, psicosis y accidente cerebrovascular.

"Afortunadamente, las tasas de mortalidad en los niños son bajas tanto para el SARS-CoV-2 agudo como para el MIS-C. Pero este estudio muestra que la frecuencia de las manifestaciones neurológicas es alta, y en realidad puede ser más alta que la que encontramos porque estos síntomas no siempre están documentados en el registro médico o no son evaluables. Por ejemplo, no podemos saber si un bebé tiene dolor de cabeza", dijo la experta.

Los resultados del análisis lanzaron que los niños con MIS-C desarrollaban una o más manifestaciones neurológicas con mayor frecuencia, en comparación a los niños con Covid-19 agudo.

El equipo de la pediatra seguirá con la investigación, ya que pretenden determinar si los pacientes con dichas condiciones que presentan problemas neurológicos tienen efectos duraderos en la salud y en la calidad de vida después de salir del hospital.

"Otro objetivo a largo plazo de este estudio es construir una base de datos que rastree las manifestaciones neurológicas a lo largo del tiempo, no solo para el SARS-CoV-2, sino también para otros tipos de infecciones. Algunos países tienen excelentes bases de datos que les permiten rastrear y comparar fácilmente a los niños que están hospitalizados, pero no tenemos ese recurso en los EU", puntualizó Ericka Fink.