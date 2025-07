Escándalo en Nuevo León por 120 zapatos en clóset de hija de gobernador

El clóset de Imelda Marcos, con miles de zapatos impecablemente ordenados, como en exhibición, es una imagen asociada a la caída en 1986 de su esposo, el dictador filipino Ferdinand Marcos.

Aquella imagen se conoció tras la huída de la pareja frente a la revolución que los derrocó, tras más de dos décadas en el poder.

Hoy, para conocer los clósets de los gobernantes no se necesitan revueltas ni golpes de Estado, son los mismos gobernantes quienes los exhiben orgullosos en sus redes, como el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez.

En un video, la pareja presumió el clóset de su hija, Mariel, de 2 años, donde pueden verse al menos 120 pares de zapatos y cientos de prendas, lo que se consideró como un exceso frente a las carencias de la población en Nuevo León y en todo el País.

Además de los pares acomodados en el clóset, se ven cajas con más calzado.

El emecista y su esposa lo exhibieron cuando compartían el martes los preparativos para que el cuarto que era de Mariel sea ahora para Isabel, la segunda bebé del matrimonio que está por nacer.

"Oye, ¡qué bonito!", dijo el Gobernador en el video dirigiéndose a la pequeña.

"¿Quién ordenó todo esto?", continuó. "Oye, tienes más zapatos que mamá, y a mí no me compran ni unos tenis, ¿por qué?".

El Mandatario realizó las tomas del clóset mientras Mariana carga a Mariel, a quien le pregunta: "¿Es el clóset de papá?" a lo que la niña responde: "No, es mío".

En otro video, Rodríguez aparece ordenando algunas prendas de ropa de Mariel.

Para hacer el acomodo de las habitaciones, la pareja contó con los servicios de una empresa denominada "El Orden de las Cosas", dedicada a organizar espacios en interiores con sede en la Plaza Arboleda, en San Pedro.

Los videos fueron replicados por Mariana en su cuenta y por otra de YouTube llamada "SamueLovers".

Usuarios en redes calificaron la demostración como un exceso con tantas carencias entre la población de Nuevo León y México.

Incluso, varios recordaron el caso de Imelda Marcos, esposa del dictador filipino Ferdinand Marcos, luego de que su esposo fue derrocado en 1986.

"Me hace recordar a Imelda Marcos. Soberbia", escribió la usuaria Lulú.

Anoche, Mariana publicó un nuevo video en el que dijo que si los clósets de Mariel y ella están llenos se debe a que son regalos de diferentes marcas como parte de su actividad como influencer.

"No se los he comprado a Mariel", dijo Rodríguez. "Todo (los zapatos y la ropa) ha sido (de) gente que nos regala y a mí me gusta conservar.

"No queremos", añadió, "que se dé a entender algo que no es".