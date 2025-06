La tendencia de los mocktails sin alcohol está cambiando la coctelería

Antes, para pedir bebidas sin alcohol las alternativas se reducían a jugos o a cocteles dulces, como piña colada o mojito vírgenes -término que se usaba para estas bebidas-, un Shirley Temple -uno de los más famosos- o una conga -mezcla de varios jugos-.

Ahora, los bartenders tienen el reto de hacer mocktails con estructura y un concepto, pues cada vez más personas prefieren estas preparaciones.

Pero vamos desde el inicio, por definición la palabra es la combinación de "cocktail" y "mock", esta última significa falso o imitación. De acuerdo con la mixóloga Claudia Cabrera, quien es co-founder del bar Kaito Del Valle y brand ambassador de Fratelli Branca México, es un coctel falso.

"La tendencia empezó desde los 70 u 80's, pero ha tenido más auge con esta generación. La coctelería sin alcohol ha aumentado mucho en los últimos años, de ahí vienen las tendencias low, ABV (alcohol por volumen) o cero alcohol y la conciencia del consumo responsable. Además están los adaptógenos, botánicos y herbolaria mexicana, y para completar las raíces y las cortezas.

"También los 50 best y las estrellas Michelin están metiendo un foco muy fuerte a la buena coctelería sin alcohol, a no ofrecer solo juguitos, tés y limonadas de mil sabores, y a que los restaurantes ofrezcan maridajes sin alcohol. Y ya están llegando marcas super cool con esta tendencia a México", comparte la experta.

Entonces, un mocktail debe tener un concepto, comunicar algo, además de buen cuerpo, texturas y muchos aromas.

"Se tiene que respetar en tiempos de elaboración, e incluir técnicas, igual que un coctel con alcohol para que haya precio-calidad", añade.

Tendencia mundial

Claudia, quien es una de las mejores del País llegó, junto con su equipo, al top 4 del Best International Brand Ambassador, Tales of the Cocktail 2025. Asegura que la generación Z consume 20 o 30 por ciento menos de alcohol.

"Para mi generación es súper fuerte, pero ya hay más información de los daños que causa, también muchos bartenders y chefs, estamos tomando conciencia. Es un tema social, antes era más difícil ir a un bar y no tomar, gracias a los mocktails y a las bebidas sin alcohol, las cosas han cambiado", agrega Cabrera.

De acuerdo a estudio de NCSolutions, el 65 por ciento de los centennials planea reducir su consumo de alcohol en este año, y 39 por ciento considera adoptar un estilo de vida sobrio.

De hecho, en Europa y Estados Unidos ya hay bares en donde solo se sirven mocktails.

"A México aún no llega un bar así, pero esta tendencia va a tomar más fuerza. Ojalá que lleguen más marcas porque como centro de consumo pierdes gente si no tienes una buena propuesta sin alcohol. Ahí nos toca hacer la diferencia entre decir 'me estoy tomando un suero a: están increíbles los mocktails' porque lo más importante es que se puede convivir sin tener alcohol en la mano", concluye la mixóloga.

Un mocktail debe incluir:

Concepto

Cuerpo

Texturas

Aromas

Técnicas combinadas

Precio-calidad

A dónde ir

Kava Social, en Brooklyn

No Lo, en Dubai

Proudfoot & Co. en Hampshire

Sans Bar en Austin

The Virgin Mary en Irlanda

Listen Bar en Nueva York