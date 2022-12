La revista ´Time´ nombra persona del año a Zelenski

No ha pasado un día sin que se lo viera, y siempre en Ucrania, país que se ha negado a abandonar. ¿Se puede considerar ya que el personaje ha adquirido una talla que trascenderá este año para convertirse en el futuro en una figura histórica? En el vídeo que acompaña a esta noticia, tratan de responder a esta pregunta dos historiadores y una experta en comunicación: Carmen Claudín, investigadora sénior asociada de CIDOB, especializada en política interna y exterior de Rusia y Ucrania, los conflictos en el espacio pos-soviético y los procesos de reforma en las sociedades pos-soviéticas; José María Faraldo, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid; y Carme Colomina, investigadora sénior especializada en Unión Europea, desinformación y política global de CIDOB.

"A mí el otro único referente que se me ocurre de dirigente que haya estado al pie del cañón animando a la gente de una forma muy especial durante una guerra es Churchill. Pero no es la persona en sí lo que hay que comparar, sino lo que han estado haciendo durante ese momento especialmente traumático para su sociedad. Contribuir a mantener alto el ánimo de la gente en una situación que sabemos que es de extremísima gravedad", dice Claudín en el vídeo. "Pocos líderes de los últimos podríamos decir 40, 50, 70 años, han ejercido un liderazgo tan claro y tan poderoso como el que ha hecho Zelenski en estos tiempos", respalda Faraldo.

De Trump a Putin

El papel de Zelenski se puede considerar más valioso aún si se tiene en cuenta que hace poco más de tres años no tenía experiencia política. Y que se estrenó viéndose arrastrado a una polémica de primer orden internacional: Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, usó las ayuda económicas de su país a Ucrania para instarle a que investigara las actividades en su país de Joe Biden, su futuro rival electoral. El caso acabó con el primer impeachment de Trump. Para Zelenski era solo el aperitivo de lo que le esperaba. "Hay unas declaraciones suyas en las que dice que podrá reunirse con Putin y que hablará con él cara a cara, hombre a hombre, y nos entenderemos, y descubre como muchos otros que no, que eso no funciona así. Ni en general, ni desde luego con Putin", señala Claudín; "de alguna manera la historia ha puesto a prueba a Zelenski con una escuela muy dura".