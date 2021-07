Ya no nos queda Berlín

El viaje arrancó a principios de la pasada década, pero el diario gráfico que cuenta la aventura, Ahora somos nómadas, aparece ahora en España editado por Cielo eléctrico. La historia tiene absoluta vigencia en un momento en que irse a vivir a una caravana, volver al pueblo o reavivar trabajos extintos ya no es una idea romántica sino la brutal realidad de mucha gente. La pareja se deshizo de casi todo —"yo guardé mis bienes más preciados: mi violín, mi ordenador y mis botas de cowboy"— y empezó a buscarse la vida. "Nuestro objetivo", cuenta Danielle, "era encontrar un sitio donde hubiera una comunidad de artistas interesante y una seguridad social decente, alquilar un apartamento lo suficientemente grande para vivir y trabajar los dos, y que no nos costara dos tercios de nuestras ganancias o nos obligara a estar de gira sin parar. Decidimos viajar hasta encontrar ese lugar". Pasaron más o menos tiempo —en el libro lo ilustra con trazo naif— en Nueva Zelanda , México , Reino Unido , Estados Unidos , Budapest, Praga o Irlanda .

La experiencia nómada está tan sujeta al malentendido romántico como a la adrenalina que proporciona el no tener rumbo fijo. ¿Qué hay entre una y otra? "Ser nómada es extremo. Tiene efectos en tu salud y en tu configuración mental. Es un asunto muy complejo y puede convertirse en algo peligroso si no tienes cuidado, así que nos lo tomamos muy en serio. Dejamos de beber y de fumar. Nos hicimos veganos y empezamos a meditar y hacer yoga para estar lo más saludables y tener la mayor claridad mental posible. Cada paso que das importa porque si cometes un error lo puedes pagar muy caro, así que tratamos de planear siempre con antelación el siguiente movimiento y qué íbamos a hacer." Aprovecharon el tiempo con giras, residencias y comisariados; publicaron álbumes y libros, trabajaron sin descanso: "da mucho trabajo ser nómada".

"Creo", dice De Picciotto respondiendo a la pregunta de si recomienda la experiencia, "que es algo muy interesante que te cambia la vida. Solo puedes llevar una maleta y tienes que reducir todo, lo que resulta increíblemente liberador. Está bien tener solamente un par de zapatos y dos libros. Hacer cosas se vuelve más importante que tener cosas. Es diferente para cada persona y carácter, por ejemplo Alexander empezó a sentirse incómodo después de un tiempo porque echaba de menos tener su propia habitación. Pero a los dos nos hizo felices porque cambió nuestras vidas y nuestras perspectivas. Ser nómada te abre la mente. Aprendes a manejarte con la gente de un modo completamente diferente. Tener un montón de amigos extranjeros en países distintos con hábitos muy diferentes es hermoso".

Pese a que aquel periodo de 18 meses que cuenta su libro quedó atrás hace tiempo, el espíritu que lo atraviesa no ha desaparecido de su vida. Al contrario: "La gentrificación ha tomado el mundo. Vivimos bajo un sistema interesado exclusivamente en el beneficio y la expansión. El mundo se está convirtiendo en un lugar más y más caro. La gente se está yendo al campo en todas partes. Creo que es fantástico que todo el mundo esté cada vez más interesado en una vida más sostenible. Tenemos que cambiar las cosas debido al cambio climático rápidamente. Hay que dejar el coche, dejar de volar y tomar trenes. ¡Menos carne y pescado y más veganismo! Hay que dejar de utilizar plástico. El movimiento general será en esta dirección pero mucha gente no está dispuesta a renunciar a la vida fácil y continuará viviendo de un modo que no es bueno para nuestro medio, así que no sé qué pasará".