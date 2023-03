Los videojuegos son el arte del futuro

Es una de las imágenes icónicas de nuestra era. El Señor Burns, uno de los personajes más carismáticos y despiadados de Los Simpsons, vestido con tejanos, camiseta y gorro morado: el envoltorio es de joven pero detrás solo está un nonagenario incómodo aparentando ser lo que no es. Cuando las Administraciones se acercan al mundo de los videojuegos (un ámbito que casi siempre se ha desarrollado desde el emprendimiento o la empresa privada) se parecen a esa imagen del señor Burns. No es una comparación gratuita. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, la usó hace dos semanas cuando presentó a los medios el programa de emprendimiento de Madrid in Game.