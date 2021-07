Una jornada de museos por el ciberespacio

Una de las acepciones de museo es la de “edificio o dependencias destinados a la exposición, convenientemente ordenada, de objetos de valor relacionados con la ciencia y el arte”, pero el diccionario no siempre tiene por qué llevar la razón. Desde hace años, los museos están comprando parcelas en el ciberespacio y levantando sus estructuras en el terreno de lo virtual.

Serpentine Galleries Online. Aunque la Serpentine Gallery está situada en pleno corazón de Londres, existe una segunda ubicación en el universo virtual. Ahí se organizan numerosas exposiciones y actividades que nada tienen que ver con las que tienen lugar en la sede física de la galería gestionada por el famoso comisario Hans Ulrich Obrist.

No se trata de volcar imágenes o documentos relacionados con una exposición física, sino de producir contenidos específicos fundamentados en el lenguaje propio del arte digital.

Entre las muestras recientes más visitadas de Serpentine Galleries Online se encuentra esta Catharsis, de Jakob Kudsk Steensen, un portal que introduce al visitante en un bosque virtual en el que uno debe perderse para poder volverse a encontrar. Otras propuestas incluyen una visita en realidad aumentada a los jardines londinenses de Kensington y Hyde Park (donde se encuentra la Serpentine), un paseo por el espaciotiempo de la mano de la artista Suzanne Treister y una vuelta alrededor del mundo en compañía de Olafur Eliasson.

Universal Museum of Art (UMA). El UMA llegó al mundo con un objetivo nada desdeñable: convertirse en el museo más visitado del mundo. Aunque es de origen francés, sus puertas están abiertas en todos los rincones del planeta a través de ordenadores, móviles, tabletas, smartphones y cascos de realidad virtual. Ante un panorama donde solo el 4% de la población global visita museos, sus responsables aseguran querer “democratizar” esta actividad. De ahí su acceso gratuito en cualquier momento y desde cualquier lugar. Dado que una media del 91% de los fondos de grandes colecciones como las del Rijksmuseum, el MoMA, el Metropolitan, el British Museum, el Louvre o el Pompidou se encuentran encerrados en los almacenes de estas instituciones, otra de las misiones que se ha marcado el UMA es la de superar esas barreras físicas y dar mayor “visibilidad” a todo ese arte que duerme en la oscuridad. No hay cola para ver sus exposiciones, y sus propuestas en realidad virtual y con visitas guiadas van desde el arte de Leonardo da Vinci hasta las caricaturas como “arma de difusión masiva”.

La Casa On. Como explica Lucía Casani, la directora de La Casa Encendida, hacía tiempo que desde este centro de promoción del arte y la cultura actuales pensaban en potenciar sus ya de por sí nutridas actividades online.

El confinamiento se ha revelado como el contexto perfecto para volcar sus esfuerzos en Internet, un trabajo que ahora se estrena con el nombre de La Casa On. Se trata de un espacio para la cultura, la solidaridad, el medio ambiente y la educación, con propuestas como Pensiero, un rincón de pensar donde aportan sus reflexiones artistas, músicos y escritores como Juan Cavestany, Cristina Morales e Hidrogenesse; Escuchar: una sección de encuentros radiofónicos y Comprender, una iniciativa para invitar a la reflexión sobre los problemas que aquejan el mundo de hoy a través de entrevistas y conferencias. “Abordar de manera integral y sin barreras las cuestiones culturales, sociales y medioambientales que nos afectan es quizá la principal seña de identidad de La Casa Encendida”, señala Casani. “La experimentación con nuevos formatos de aprendizaje, interrelación, pensamiento y acceso a la cultura y el ocio es también uno de nuestros distintivos.

La crisis actual ha hecho absolutamente evidentes patrones, comportamientos, problemas y planteamientos sociales y culturales que en realidad ya estaban ahí”.

New Museum. Como la Serpentine Gallery o La Casa Encendida, el New Museum tiene su sede en un edificio físico y muy real, en su caso situado en la ciudad de Nueva York.

También como en los casos anteriores, sus iniciativas virtuales tienen una vida propia que va mucho más allá: sus exposiciones y actividades no se podrían disfrutar sin una conexión a Internet.

Denominada First Look: New Art Online, su sede virtual sigue los mismos preceptos que la de la Serpentine: aquí solo hay cabida para proyectos de arte digital. Nada de fotos de cuadros o explicaciones en vídeo a obras expuestas sobre un pedestal.

Este proyecto se desarrolla en colaboración con Rhizome, una organización dedicada a promover las formas de creatividad virtual.