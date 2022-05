Un paseo por el parque temático italiano de Luigi Ghirri

En 1970, se inauguraba en el municipio de Rimini, en el distrito de Viserba, un curioso parque temático, Italia in miniatura. Un recorrido por el vasto patrimonio artístico monumental italiano durante el cual, entre las más de 270 reproducciones a escala de palacios, iglesias, piazzas y ruinas, y rodeado por cinco mil árboles reales en miniatura, el visitante no deja de sentirse como Gulliver en Lilliput, mientras observa cómo su sombra abarca la totalidad de una plaza o nubla el Coliseo. Sin saberlo, Ivo Rambaldi, el carismático impulsor del proyecto, compartía una máxima con el fotógrafo Luigi Ghirri (Scandiano, 1943-1992), destinado a convertirse en el gurú de la fotografía italiana. Para ambos la verdad se escondía en un espacio de ficción. Y aquel recinto de asueto y diversión, no muy lejos de Módena, donde el fotógrafo ejercía como delineante, se convirtió en un buen campo de acción para indagar en la ambigua naturaleza de esta comunicadora impredecible que es la fotografía.