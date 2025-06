Construir o perder la civilización

En su discurso de aceptación al premio Pritzker, el chileno Alejandro Aravena habló de la colaboración por encima de la competición. Eso ha hecho estos días en la 19ª edición de la Bienal de Venecia. En el Giardino della Marinaressa, ha presentado un prototipo de servicios básicos —“lo que en autoconstrucción requiere conocimientos y técnicas especiales, es decir: la zona de suministros esenciales”— levantado con una nueva tecnología de biocarbón que almacena el carbono del CO2 en los edificios.

La colaboración, en esta ocasión, es entre biólogos y arquitectos. También entre una gran empresa, la suiza Holcim, y un estudio, Elemental, reconocido por buscar soluciones urgentes, pero estables para el problema de la vivienda que azota a todo el planeta. ¿Cómo dotar de una vivienda básica a quien no la tiene? ¿En manos de quién dejar esa responsabilidad cuando los narcos ayudan a quienes han perdido su vivienda tras los incendios de Viña del Mar?

La respuesta de Elemental es ya un clásico: el diseño incremental. Sin embargo, ¿con qué levantar ese diseño? “Hacerlo con los materiales con los que se ha construido hasta ahora es no solo insostenible, también resulta imposible. Por eso, parte del esfuerzo de diseño e investigación deben concentrarse en los materiales con los que se construirá”, señala el arquitecto chileno. Es lo que ha hecho la empresa Holcim.

¿Cómo funciona? La materia orgánica libera, al final de su vida, CO2. Se convierte así en un material cercano al carbón, un biocarbón que secuestra permanentemente el CO2. Por eso, añadiendo ese biocarbón a hormigón, mortero o compuestos de cemento, se descarboniza: “un kilo de biocarbón previene la emisión de hasta tres kilos de CO2”, explica Miljan Gutovic, CEO de la empresa Holcim.

La firma suiza lleva años investigando cómo reducir el impacto de la construcción comprando desechos orgánicos para producir biocarbón de manera local y fabricando hormigones reciclados como el Ecopact o el Ecoplanet.

Conforme a los principios del diseño incremental, que lleva años practicando, el estudio Elemental, —formado por Gonzalo Arteaga, Juan Cerda, Victor Oddó y Diego Torres además de Aravena— parte de un básico del que poder crecer. El prototipo presentado en Venecia es una USB, unidad básica de servicios, a partir de la que levantar una vivienda de forma rápida y segura. La arquitectura que le interesa a este estudio es, por supuesto, la excepcional. Solo que para ellos la excepción no es que un edificio sea singular, sino que sea modélico, esto es: que se pueda repetir.

“La gente es la solución, no el problema”, repite Aravena, un defensor de la figura del arquitecto-guía, profesionales que mejoren y asesoren la autoconstrucción. “Construir o no construir se ha convertido en un dilema shakesperiano. Es necesario hacerlo, pero no podemos continuar haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora. La autoconstrucción, de la mano de nuevos materiales menos dañinos y más reparadores, debería contribuir a solucionar el problema mundial de la vivienda”. La autoconstrucción con un material que descarboniza puede ser una solución doble a dos problemas ingentes: la falta de vivienda y la sostenibilidad del planeta.