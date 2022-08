Locos por la música ´country´ en Europa

"Oh, tuve que afinarlo, y arreglarlo, pero ahí está"

"Oh, tuve que afinarlo, y arreglarlo, pero ahí está", dice. Greg es Greg Ryan, un músico de Chicago, un pioneer, o pionero del fenómeno country en Cataluña, una realidad cruzafronteras que se gestó, no se sabe bien cómo, hace más de 20 años. Existe hoy, en todo el mundo, un catalan style, que es el estilo de baile dominante en toda Europa, y que nació y creció como parte de una subcultura, de una fascinación por el country subterránea y, por momentos, multitudinariamente al margen, en naves industriales transformadas en locales yankees a las afueras de ciudades como Rubí, Terrassa, El Masnou, Vilassar de Mar y Mataró.

El grupo de tres amigas se llama a sí mismo Les Bruixes —Las Brujas— y lo forman Susana Muñoz, Laura Flores y Esther Muñoz, apodada la Cuky, porque "toda ella es muy cuqui", según dice Laura, una exflorista que hoy trabaja para el Ayuntamiento de Barcelona en Parques y Jardines. Esther, la más joven de las tres, no sabía que huía de un matrimonio en ruinas cuando empezó a bailar country una vez por semana con otro grupo de amigas de las que hoy no sabe nada. Lleva sombrero —no es un Stetson, "el Rolls Royce de los sombreros", dice, pero no tiene nada que envidiarle—, ajustada camisa a cuadros, vaqueros, cinturón con hebilla —todas tienen más de una, ella, "cinco o seis", y elige una distinta cada vez— y, por supuesto, camperas. "Las botas son indispensables, no puedes bailar en bambas, resbalas", dice Susana, una taxista con turno de noche —de seis de la tarde a seis de la mañana— que baila desde hace dos décadas.

"Empezó como una vía de escape. Estaba destetando a mi hija de diez meses y pasaba mucho tiempo en el hospital con mi hijo, que estaba enfermo". Su hijo murió con 12 años, dice luego. "Oí hablar de clases de country en el centro cívico que tenía al lado de casa y me animé a ir con unas amigas.

A las dos clases, al profesor se lo llevó Coyote Dax de gira. Era aquella época, sí", recuerda. "Oh, no, odio cuando se habla de Coyote Dax", apostilla Esther. "El fenómeno había empezado antes", dice Sergi Boada, su pareja, y uno de los primeros profesores de Line Dance Country —el country en línea— de España. "Mis padres siempre han sido muy fans de la cultura norteamericana y a veces íbamos a eventos relacionados con ella —hay de todo, cuenta, desde rodeos en hípicas de Argentona hasta concentraciones de coches americanos en Platja D´Aro— y una de las actividades era siempre el baile", recuerda. "Al Nashville fui por primera vez con mi madre", dice.

TODA UNA LEYENDA

El Nashville es toda una leyenda, coinciden.

Abrió sus puertas en 1999, al poco de desatarse el fenómeno country en Cataluña. Estaba situado a las afueras de Terrassa, cerca del cementerio. También había sido una nave industrial, pero una que había acabado pareciéndose tanto al bar en el que Thelma y Louise bailan country al principio del clásico de Ridley Scott, que entrar allí dentro era lo más parecido a viajar al mismísimo Nashville. "Con eso sueño yo, con ahorrar algún día lo suficiente para hacer un viaje a Nashville, e ir entrando en locales a bailar, con mis amigas", dice Susana. Es algo que hacen a menudo. Viajan juntas para ir a conciertos country. Este verano van a Dublín a ver a Brad Paisley. "Es curioso como el country nos une. No tenemos nada en común. El country no entiende de clases sociales, ni de edad, no hay distinciones de raza, ni de género, de nada", apunta Esther. "Genera comunidades y una amistad súper sana", añade.

Son casi las nueve, y el local de Greg empieza a llenarse. Hay en él un escenario, una enorme pista de baile —"la madera es súper importante, no puedes bailar sin que haya una buena madera", dice Laura—, y mesas pegadas a la pared, que también es de madera. En el granero de Greg hay clase a diario. Se baila de nueve a once de la noche. Para acceder, basta con pagar la entrada (8 euros), que incluye consumición. "Si dejas de venir un par de semanas, te descuelgas, porque cada semana se aprenden dos nuevas coreografías", dice Susana, que ya solo baila "las clásicas", y que, con el tiempo, disfruta más de estar entre gente que quiere, "escuchando buena música", que del baile en sí. Por todas partes, mujeres de entre 45 y 60 años ocupan su lugar en la pista.

En sus casas, desde la pandemia, lo hacen otras tantas, ante la pantalla de su ordenador, informa Greg, señalando la cámara que graba todos los movimientos de Neus, la profesora.

Neus Lloveras lleva 15 años viviendo del country. "Tengo clases cada día", dice. Empezó en 2001, justo cuando el hit de Coyote Dax hacía visible, y mainstream, el fenómeno, que tuvo como altavoz nada menos que el primer Gran Hermano. Pero, ¿cómo empezó todo? Sergi ha intentado rastrear el origen y dice que a finales de los noventa ya había seguidores del country que se acercaban a los DJ en todas partes con cintas de casete en la mano pidiéndoles que pusiesen una canción para poder bailar.

Pero tal vez la cosa no habría ido a más si no hubiera abierto un bar, ya típicamente saloon, en El Masnou, en octubre de 1997: el Jambalaya. "Paralelamente, se creó una comunidad virtual, a través de foros y webs como Kick It, en la que se compartían coreografías y eventos. Se convirtió en algo imparable", explica Sergi, que solía disfrazarse de vaquero de niño y que, como profesor, quiere que sus alumnas —son, sobre todo, mujeres— no solo aprendan a bailar."Me fascinó de él desde el principio la pasión con la que hablaba del country, y lo ponía todo en contexto: el artista, la coreografía, la historia", explica Esther, que fue su alumna durante años, antes de empezar a salir con él.

Sergi trata de entender cómo fue que la manera de bailar el country en Cataluña se convirtió en un estilo universal, imitado hoy en toda Europa, e incluso al otro lado del charco.

"Hasta que empezamos a bailar aquí, el country en línea era muy académico. No consistía en mucho más que estar colocados en hilera, con las manos en las hebillas, dando los pasos clásicos. Y aquí se empezó a bailar de forma distendida, con una cerveza en la mano, y dando taconazos.

Haciéndolo todo más festivo, más de disfrute, en general", señala Sergi. A sus espaldas, al menos 40 mujeres, algunas con pequeños ventiladores en la mano, ante la cara, bailan. No suena Garth Brooks, sino "un country más pop, que a veces ni parece country ya", dice Esther.

Greg Ryan (izquierda) saluda a su público tras tocar una pieza de 'country' con su banjo.