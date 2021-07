¿Qué tenía de normal la vieja normalidad?

Me fascina pensar en palabras, que es como pensamos la mayoría de nosotros. Y pienso que hay dos maneras de utilizar el lenguaje: una de ellas, la más común, es como un racimo de normas inamovibles que acatar para lograr una correcta comunicación de los conceptos, como digo, el uso más común. Tanto que, a pesar de que la propia RAE se harta de decir que se limita a recoger los usos comunes del lenguaje y no a legislarlos, la mayoría de las personas siguen acudiendo a su diccionario como la salvaguarda de las esencias, como quien acude a un versículo para refutar su posesión de la razón. Y luego estamos los que tratamos al lenguaje con menos reverencia y, sin embargo, con más profundidad, pienso, considerándole un ser vivo en constante movimiento y, por tanto, en constante cambio de postura.

Si no me fascinasen las palabras mal me iba a ir en la profesión que ejerzo. Son, a mi entender, como una buena partida de mus, en donde la posibilidad de jugar bien no viene tanto por las cartas que el azar te ha repartido como por la manera en la que tú saques rendimiento de ellas y del entorno en que estés jugando para sugerir, hacer pensar, manipular y, llegado el caso, mentir con ellas. Y perdonen el símil musístico pero cada uno echa de menos una cosa diferente en estos días.

Estos días no dejo de tener conversaciones sobre ese nuevo término que nos ha llegado, ese combo obviamente muy pensado que es lo de la Nueva Normalidad. Investigo y descubro, primero, que es un término importado de los Estados Unidos, como tantas cosas, y que para nada es un término de nuevo cuño, al parecer sus raíces se forjan a niveles empresariales tras la crisis de finales de siglo pasado para explicar a los afectados que las cosas deben cambiar para salir de ella y llegar a una nueva manera de hacer las cosas en prevención de no repetir esa situación. Leo también que se hace popular, de nuevo, en Estados Unidos tras el 11-S cuando, conscientes de que nada volverá a ser lo mismo, los psicólogos y sociólogos aplican el término como bálsamo a la sociedad destrozada por el cruel ataque fabricándoles la imagen de que, si bien nada podrá ser rehecho, recuperarán una nueva situación en la que puedan volver a sentirse seguros y felices. Y, por supuesto, es repescado ahora, aumentando los círculos concéntricos de sus benéficos efectos al resto del mundo coronizado.

Escucho a sus detractores decir, con mucha razón, que a nivel semántico es un disparate. Un oxímoron (aunque a mi lado poeta le fascinan los oxímoron). Escucho a los amantes de la conspiración que es la manera de robarnos libertades como para ellos lo fue lo que ocurrió después del 11-S en Estados Unidos y puede que tampoco les falte razón.

Me resulta difícil explicar por qué a mí sí me gusta ese término, seguramente es porque yo lo entiendo como un término a largo plazo, cuando los dirigentes de todo el mundo nos cuentan que, a partir de la Fase 4, entraremos en la Nueva Normalidad, no creo que estén queriendo decir que será ese mismo día cuando esta se imponga, creo, entiendo, que será cuando podamos empezar a ejercer el nuevo estilo de vida que, a base de costumbre, acabaremos convirtiendo en norma con el paso de los años como nos parece ya normal que no nos dejen embarcar en un aeropuerto con una botella de agua. Protestaron los madrileños contra la canalización de sus casas porque querían seguir manteniendo la normalidad de arrojar sus heces por las ventanas como se había hecho siempre. La Nueva Normalidad no tendrá, necesariamente, que ser buena, pero yo, jugón de palabras, estoy aprovechando para contestarme una pregunta: ¿de verdad era normal la vieja normalidad? Envido, señores.