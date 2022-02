Novelas, cómics, videojuegos, películas o espectáculos: todo lo que tiene éxito termina en adaptación

El fenómeno fascina a buena parte de la industria cultural. Y asusta a los defensores de la innovación. "Hay, sin duda, un trasvase cada vez mayor y acelerado. Se busca rentabilizar los éxitos masivos, cada vez más escasos al darse una mayor variedad de productos", asegura Marta Pérez Pereiro, profesora de la Universidad de Santiago experta en Cultura Audiovisual Contemporánea. "En cuanto una propiedad intelectual parece exitosa es inmediatamente adaptada", agrega Thomas Leitch, académico estadounidense que ha dedicado un libro y muchos estudios al asunto.

Junto a este fenómeno emergen también unos cuantos debates. Se puede argumentar que así la obra original se enriquece y llega a nuevos públicos. Otros, en cambio, dirán que tiempo y dinero invertidos en volver a contar la misma historia podrían haberse destinado a otra nueva. En la discusión se mezclan afán de riqueza, repetición, originalidad, riesgos artísticos y creatividad. Aunque la decisión final, en el fondo, siempre corresponde al consumidor.

Hay ejemplos casi diarios. El cómic de Paco Roca Regreso al Edén se ha transformado en una exposición, hasta el 24 de abril en el Centre Cultura La Nau de Valencia. Netflix ha lanzado la serie Arcane, que traslada a la pantalla el videojuego League of Legends, mientras que HBO Max prevé estrenar este año la adaptación de la que está considerada como una de las mejores aventuras digitales, The Last of Us. Fariña, la investigación del reportero Nacho Carretero sobre los narcos gallegos publicada como libro, ya comparte nombre con una obra de teatro, un tebeo y una serie. A las creaciones de los artistas han de sumarse también las de los fans, que readaptan en videojuegos, historietas o novelas sus tramas favoritas. Y el portal especializado Deadline apuntaba hace poco la siguiente "mina de oro" de Hollywood: los podcasts. De ahí, por ejemplo, proceden los cuatro episodios de Heaven´s Gate: the Cult of Cults, disponible en HBO Max.

Junto con las obras, también se ha mezclado el propio mercado. Prácticamente cualquier gran cita cultural, de la tecnológica E3 de Los Ángeles a la literaria feria del libro de Fráncfort, recibe a profesionales de otros sectores a la caza de un nuevo fenómeno que llevarse a su terreno. "Si hay una tendencia rompedora en Suecia, mi equipo tiene que saberlo", resume Francisco Javier Sanz, director de la agencia de venta de derechos de Planeta. "Si quiero adaptar La bibliotecaria de Auschwitz [novela de Antonio Iturbe ya trasladada al cómic], que se ha traducido a una treintena de países, ¿por qué buscaría solo en España?", insiste. De ahí que Sanz acuda cada año a los encuentros ad hoc entre editores y productores que celebran festivales de cine como Cannes, Venecia o Berlín.

Una de las razones es que los filmes que proceden de algún libro recaudan hasta un 53% más globalmente, según un estudio que la Asociación de Editores de Gran Bretaña encargó en 2018 a la consultora Frontier Economics. Aunque las cifras de la producción cultural también ofrecen algún indicio. Un español que quisiera estar al tanto de todas las novedades tendría que consumir cada día 1,2 películas en salas, ocho tebeos y unas 47 novelas —cálculo basado en datos de 2020 del Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte y de la Guía del Cómic—. Y todo ello, a falta de las decenas de obras de teatro, los cientos de videojuegos y filmes online y las miles de series (se estrenaron 9.737 a lo largo de 2019, según la web Imdb) que se lanzan cada año. Ante tamaño océano, una adaptación ofrece al navegante una ruta conocida hacia un puerto seguro. "Lo que la audiencia le pide normalmente al entretenimiento de masas son historias familiares con algún giro. Y es precisamente lo que las adaptaciones, y los relatos en general, proporcionan: una experiencia como las que ya vivimos, pero diferente", explica el profesor Leitch.

Las ventajas son evidentes, para todos. El público vuelve a un lugar familiar y puede descubrir algo más sobre personajes que ya le gustaron. Una buena adaptación, además, ofrece una nueva lectura del original, según Leitch. "Un éxito previo da alguna garantía sobre el siguiente. Al director de SMedia [uno de los principales grupos de teatros de España] le llevé el libro. Y para sacar adelante la película podía decirle a un productor: ´Ven a verme al teatro", explica González de Vega sobre De Caperucita a loba en seis tíos. "La adaptación de mi novela a serie de televisión fue uno de los acontecimientos más afortunados que me han ocurrido desde que escribo y publico libros", defiende Fernando Aramburu sobre Patria.

Un reciente reportaje en The Atlantic señalaba que el aterrizaje en la pantalla casi duplica las citas académicas que recibe una novela y multiplica por cuatro sus reseñas en el portal Goodreads. Las fajas que inmediatamente envuelven un libro llevado a la televisión o, al revés, el anterior estreno en la gran o pequeña pantalla que usan como reclamo los videojuegos de El señor de los anillos, Star Wars o The Walking Dead son muestras evidentes de que los beneficios se mueven en ambas direcciones. No es por nada que el sello ECC Ediciones destaca en su catálogo para 2022 varios de los cómics en los que se inspira The Batman, la nueva película del caballero oscuro, y califica el estreno del filme en marzo de "punto de inflexión" para su estrategia anual.

El cine, principal acusado

"La industria del cine ha sido acusada a menudo de usar las adaptaciones para minimizar los riesgos. Pero su aptitud me parece totalmente razonable. El coste medio de una película de Hollywood ronda los 100 millones de dólares, lo cual convierte la producción de filmes en la forma de relato más dependiente de grandes capitales de la historia", asegura el profesor Thomas Leitch. El académico sostiene que un autor como Stephen King puede permitirse un proyecto personal, como 22/11/63, porque, incluso si no se vende bien, solo habrá perdido un año de trabajo. Cree que el fracaso de una superproducción, en cambio, puede hundir a un estudio entero: "Si hiciera películas de 100 millones con el dinero de otros, me preocuparía mucho que obtuviera beneficios o, al menos, evitara acabar en pérdidas". Eso sí, también resulta cuestionable el modelo de un Hollywood donde cada filme de las majors es un órdago millonario a una mesa de póquer donde la apuesta va subiendo y se sientan cada vez más jugadores.

Leitch entiende el hartazgo ante el aluvión de historias repetidas, pero también quiere subrayar los grises de un tema que le apasiona y ha estudiado a fondo. Así, mira al pasado para contextualizar. "Las historias originales siempre han sido un negocio arriesgado en Hollywood", asevera. Y recuerda a Preston Sturges, uno de los guionistas más talentosos de los años treinta. "Cuando se pasó a la dirección, con El gran McGinty, en 1940, se convirtió rápidamente en su propia marca. Con alguna excepción, sus filmes de los cuarenta no eran siquiera adaptaciones de textos anteriores sino, una y otra vez, de su propia fórmula, incluso con el mismo reparto en roles parecidos", explica. Y recuerda que Virgina Woolf, indignada ante una versión fílmica de Anna Karenina, sostuvo que el cine debería alejarse de las adaptaciones y dedicarse solo a proyectos específicos para la pantalla.

El profesor cita el caso de Alfred Hitchcock: "Cuando le preguntaban por qué nunca adaptó una novela como Crimen y castigo, contestaba que Dostoievski había logrado un resultado tan imponente que a él no le quedaría nada por añadir. A lo largo de su carrera, prefirió adaptar —y la gran mayoría de su obra está hecha de adaptaciones— materiales que algunos llamarían de segundo nivel y otros, más amables, de género".

Imagen de la serie 'The Last of Us', adaptación del videojuego homónimo, que estrenará HBO Max.







Una imagen del videojuego 'The Walking Dead', adaptación del cómic homónimo, también llevado a la televisión.