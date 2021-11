Monica Lewinsky, del escarnio a líder activista

Con esas dos citas sobre dos universos completamente distintos de dos artistas plásticos, se inicia un documental sobre inquisiciones públicas y cancelaciones. El pasado vuelve a ser presente y la antigua letra escarlata ya no se cuelga alrededor del cuello de la persona de la que se quiere hacer escarnio público, sino que ha sido metamorfoseada por la tecnología. La humillación se libra hoy desde el anonimato que garantizan las redes sociales.

Coproducido por la que ya para siempre estará marcada como la exbecaria más famosa del planeta, Monica Lewinsky, la plataforma HBO Max ha estrenado este mes de octubre un documental que analiza a fondo el profundo y oscuro mundo de la vergüenza pública y la cultura de la cancelación. En 15 Minutes of Shame (15 minutos de vergüenza) se examina el estado ruinoso —físico, mental y económico— en el que quedan personas que han sido avergonzadas públicamente y acosadas cibernéticamente.

"Imagine despertar un día con todo el mundo hablando de usted porque su secreto, aquel error que cometió, ahora se ha hecho público", comienza hablando la voz en off de Lewinsky. "Créame: sé de lo que hablo. Yo fui la paciente cero, aquella mujer que perdió su reputación a causa de internet", asegura. "Y no iba a ser la última".

Tampoco fueron exactamente solo 15 minutos de vergüenza los que vivió Lewinsky. La activista sufrió diversos problemas de salud mental. Hasta tal punto que la investigación del escándalo que condujo al impeachment de Bill Clinton —y del que ella era protagonista en inferioridad de condiciones— le hizo coquetear con el suicidio. No veía salida. "Pensé que tal vez esa era la solución", declaró en una entrevista para el podcast The Axe Files a principios de este mes de octubre. Lewinsky confesó abiertamente que llegó a preguntarse: "¿Qué pasaría si muriera?".

La humillación pública no es cosa del pasado, aunque lo pareciera. No se quedó atrapada en otros tiempos de intolerancia y persecuciones morales e ideológicas. Más de dos décadas ya en el siglo XXI, el avergonzamiento público no ha cesado, pero en lugar de que sus ejecutores tengan cara, nombre y apellidos se hace a través del que se suponía el santo grial de la comunicación humana, internet. Todo ello protegido por la opaca manta del anonimato. La cultura de la humillación, la ignominia, ha alcanzado en la era de la Red niveles estratosféricos.

En 2014, Lewinsky decidió poner fin a un silencio que ella creía que la protegía de la vergüenza y dijo al mundo que era otra persona distinta a la jovencita de 22 años que cayó enamorada de su jefe. Con un ensayo titulado Vergüenza y supervivencia, publicado en la edición estadounidense de la revista Vanity Fair, Monica Lewinsky —que posee un título de Psicología Social por la London School of Economics— anunciaba su reinvención como adalid de la lucha contra el acoso y especialmente el ciberbullying. Seguía guardando un perfil bajo respecto a su vida privada, pero empezó a dejarse ver en charlas TED (conferencias internacionales con personalidades y expertos) y otros foros globales hablando con descarnada claridad contra el abuso. Había llegado la hora de dejar de encajar golpes, de soportar hirientes bromas y chistes de mal gusto.

Dice Monica Lewinsky en el nuevo documental de HBO Max que, en 1998, perdió su dignidad y su reputación. "Casi perdí también mi vida". Cortesía del sitio Drudge Report, ella fue, quizá, la primera persona cuya humillación planetaria se produjo a través de internet.

La denuncia la hace al aire la mujer que ha sido etiquetada con todo tipo de insultos y bajezas. Su error no fue perdonado. Desde que en enero de 1998 se hizo pública su aventura sexual con el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton (que tenía 49 años en la época, frente a los 22 de ella), en la vida de Lewinsky no pasa un solo día sin que en las redes sociales, en un programa de televisión, en la prensa escrita..., exista una referencia a su caso, a "esa mujer".