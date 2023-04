Lecturas para chuparse los dedos: el gran banquete de los libros de cocina

La locura por la cocina española la desató Ferran Adrià. El 10 de agosto de 2003 puede escribirse con letras de oro en los libros de historia de la gastronomía española: el cocinero aparecía en la portada de The New York Times Magazine. Un título: The Nueva Nouvelle Cuisine.

Diseño y estética

Phaidon era conocida y reconocida por sus libros de arte y de fotografía. En 2007 decidieron llevar ese saber hacer del libro de diseño a la cocina. En aquella época, recuerda Pedro Martín-Caro, director de Phaidon en España, no existía YouTube ni había redes sociales con vídeos. "Se vendían libros de recetas baratos con comida en la portada". Decidieron elevar el nivel estético. Recuperaron un libro de éxito en los años cincuenta en Italia, La Cuchara de Plata. "Es un básico de cocina italiana, del que se han vendido millones de copias en los idiomas en los que lo hemos editado".

Los colocó en el mapa. A partir de ahí, decidieron replicar el modelo en los países en los que la editorial estaba presente.

"Se coge un país, como México, Turquía o Perú, y se piensa en platos que la gente come en casa", añade Martín-Caro. En España, compraron en 2010 los derechos en inglés a Ferran Adrià de Un día en elBulli. Y dos años más tarde, los de Cómo funciona elBulli. Fue el comienzo de otra serie: los libros del chef.

El cocinero es la estrella

Los libros son la carta de presentación al mundo de muchos chefs. "Una herramienta de comunicación. El papel es la red social tradicional, la que más vigencia tiene", asegura Javi Antoja, director de Montagud. La editorial barcelonesa, fundada por Federico Montagud con la revista profesional Molinería y Panadería en 1906, se dedica desde sus comienzos exclusivamente a la gastronomía. El padre de Antoja, que trabajaba como redactor jefe en ella, la adquirió cuando la tercera generación de la familia fundadora la puso en venta. Desde 2012, el negocio es suyo. Custodia la misma filosofía de la casa, que inició publicando libros técnicos de pastelería, y que ahora es una referencia como editorial de cabecera de cocineros de renombre. "Contamos historias que son historia de la gastronomía, y que acaban siendo una herramienta de consulta".

Cita como ejemplo el libro Bras, del chef francés Michel Bras, editado en 2002, "y que 20 años más tarde sigue vigente". Le ocurre lo mismo a La cocina al vacío, de Joan Roca y Salvador Brugues, publicado en 2003 y que va por la séptima edición en varios idiomas, o Caldos, el código del sabor, la obra de referencia del cocinero valenciano Ricard Camarena, publicada en 2015. "Es importante que un libro no tenga fecha de caducidad. Cuando vemos que un autor tiene potencial, le proponemos el proyecto", apunta Antoja. No es fácil. "Nuestros libros ilustrados son bestiales, llevan toneladas de papel. Soy muy friki y si veo que el proyecto tiene alma, el tema económico no importa porque la rentabilidad acaba saliendo. Lo primordial es que sea único, e invertimos en fotografía, ilustración, impresión y tiempo". No escatiman recursos. En camino tienen una obra sobre El Celler de Can Roca, otras sobre Paco Roncero, Ramón Freixa y sobre el fenómeno de uno de los templos de cocina catalana como es el restaurante Granja Elena. A pesar de las novedades, la joya del catálogo de Montagud es un manual de repostería, El formulario práctico del pastelero, un libro de bolsillo escrito en 1933 por Ramón Vilardell y José Jornet, que va en la 65ª edición, lleva más de 66.000 ejemplares vendidos y que siempre se agota.

Gastrónomos incultos

La clave del éxito de Arguiñano o de Ortega, prosigue Díaz-Huici, está en el respeto a la cocina como artesanía y técnica. "No es arte.

Me parece excesivo cómo algunos cocineros han contaminado todo esto, el día a día de la cocina es otra cosa, no es una cocina de élite". Este editor, que huye de la moda del recetario del chef famoso —"no nos aporta nada"— y se centra en la divulgación de la historia y la cultura gastronómicas, es crítico cuando afirma: "Hay muchos gastrónomos incultos, meros glosadores, catadores de platos, al calor de una corriente que mueve mucho dinero, pero a la que no le interesa el conocimiento gastronómico". En la colección de Ediciones Trea se incluyen títulos como Comer en España.

De la cocina de subsistencia a la cocina de vanguardia, El secreto de la cocina japonesa,

Lo astringente y la comida fantasma, Mesas y cocinas en la España del siglo XVIII o Apuntes gastronómicos sobre la sardina iberoatlántica. "Publicamos recetarios históricos, que son el reflejo de una época.

Y descubres que la cocina industrial no se ha inventado ahora, que el cocinero italiano del Renacimiento, Bartolomeo Scappi, al servicio de varios Papas en el Vaticano, ya servía comida para 400 personas", añade el editor.

Negocio al alza

Los editores, como los responsables de las discográficas con los cantantes de éxito, han olido el negocio. "Llevo 22 años como editor de Planeta y el cambio importante lo he observado a partir de 2015?, recuerda Figueras. Fue ese año cuando el grupo editorial creó el sello Gastro.

Un año más tarde imprimían el primer libro, Bake it Simple, un volumen de pastelería fácil con Oriol Balaguer. La editorial cuenta con un fondo de armario con 120 títulos. Está consolidada. Lanzan una media de 15 novedades al año de todo tipo de contenido gastronómico. "Hacemos un libro de cierto nivel de calidad a un precio elevado, aunque en paralelo también vimos interesante que hubiera ensayos, ya que detectamos que había una gran demanda".

Entre los más demandados, dejando a un lado a Arguiñano, que se edita en la generalista Planeta, se encuentran Cocina Madre, un recetario de 80 platos de Joan Roca y su madre, Montserrat Fontané, con 25.000 ejemplares vendidos; los recetarios de Xabier Gutiérrez, que hasta el año pasado fue el responsable de innovación del restaurante Arzak; la obra de José Andrés, Verduras sin límites; El experto en vinos en 24 horas, de Jancis Robinson, o Papilas y moléculas: La ciencia aromática de los alimentos y el vino, de François Chartier.

A pesar de que el mercado parece que se ralentizó un poco en 2022, advierte Figueras, es un sector en alza. Imparable.

Las editoriales tienen dibujada la programación hasta 2024. No son libros fáciles de montar. La competencia cada vez es mayor, por lo que "es necesario sorprender". Además, necesitan de la complicidad de los cocineros. Tampoco es fácil. Las agendas de estos cada vez son más complicadas.

La mayoría de los reconocidos suelen tener cada vez más asesorías y negocios al margen del restaurante. "Son como las estrellas del rock y eso ayuda a vender libros", agrega Cristina Paricio, directora editorial y cofundadora de Cinco Tintas, proyecto que empezó a incluir esta temática en 2015, con un Manual de coctelería, en su séptima edición y con más de 15.000 volúmenes vendidos. Hasta la fecha tiene medio centenar de títulos en los anaqueles de las librerías.

UNA IMAGEN del libro 'Dalí. Les dîners de Gala', en la que se ve a la izquierda al pintor catalán.