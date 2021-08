Las otras conquistas de 1521 narra

En un icónico libro de 1995 sobre la revolución de Haití, Silenciando el pasado (Comares), el historiador Michel-Rolph Trouillot decía algo que parece evidente pero necesario repetir: "Los seres humanos participan en la historia como actores y como narradores". La historia no es solo lo que ocurrió, sino lo que se cuenta que ocurrió. Esto no quiere decir que la historia sea subjetiva, porque hay hechos incontrovertibles: Cristóbal Colón llegó a América en 1492, Hernán Cortés a las costas de Veracruz en 1519. Pero para entender cualquier proceso, como la conquista, hay que ver quiénes son los que tuvieron el poder de narrar esa historia: el ángulo o las fuentes que escogieron para mirar los hechos puede decirnos más sobre el poder del momento que los hechos mismos. "La historia es un fruto del poder", dice Trouillot. "La tarea más importante no es determinar lo que es la historia, sino cómo funciona".

El 13 de agosto se conmemoran en México 500 años desde la caída del imperio mexica en 1521 (también conocido como azteca). En los últimos dos años, desde las editoriales en México, hay un impulso enorme por volver a cuestionar la credibilidad de esos narradores con poder que vieron equivocadamente 1521 como la victoria de los españoles sobre los indígenas mesoamericanos. La historia de esa batalla, dicen, fue más compleja.