Las lecciones de humildad de la prehistoria

La ciencia ha dado por lo menos dos lecciones de humildad a la humanidad en las últimas décadas. Los enormes avances en el conocimiento del comportamiento de los animales, a través del trabajo de etólogos como Carl Safina o Frans de Waal, han demostrado que el hecho de que no podamos comprender bien cómo piensan y sienten los animales no significa que no sean seres inteligentes y sintientes. La otra lección tiene que ver con nuestro pasado remoto: los descubrimientos en torno a los neandertales, la especie humana más cercana a la nuestra, desaparecida hace unos 40.000 años, han demostrado que no eran unos seres primitivos, salvajes y bastante cafres como habían sido descritos por la cultura popular y científica hasta hace relativamente poco, sino que fueron tan inteligentes como nosotros, lo que no impidió que desapareciesen.

Cuando salió el libro de Carl Safina Mentes maravillosas (Galaxia Gutenberg), The New York Review of Books escribió que su efecto a largo plazo sobre la conciencia colectiva iba a ser tan importante como el que produjo El origen de las especies de Charles Darwin: un replanteamiento radical de nuestra relación con el mundo que nos rodea. Frans de Waal, etólogo de la Universidad Emory de Atlanta, también ha contribuido a este cambio de mentalidades con libros como ¿Tenemos suficiente inteligencia para entender la inteligencia de los animales? (Tusquets).