Las falsas promesas en la China del ´hijo único´

De aquel primer viaje al país donde nació, "no sabía qué esperar", tal y como expresa la autora durante una videoconferencia. "Hasta entonces me había negado a interesarme por cualquier cosa relacionada con China. No me había sentido preparada para volver. Pero en ese momento sentía mucha curiosidad, y quería que mi padre estuviera a mi lado, lo que serviría de contraste a mis impresiones". Tras tener que pasar por varios trámites burocráticos, obtuvieron permiso para visitar el orfanato de Yueyang. "Yo me sentía bastante distante, como una extraña, mientras para mi padre aquel regreso resultó mucho mas emotivo", recuerda Lefèvre. "Sentí mucha más emoción al descubrir la comisaria y el barrio donde me encontraron". Anécdotas que bien refleja el libro, ya que la parte más cálida y vibrante es aquella en la que se palpa la emoción de aquellos extranjeros que llegan a tierras desconocidas con el fin de regresar a casa, con unos niños en brazos. Niños que esperan una nueva vida en desangeladas y enmohecidas habitaciones, tumbados sobre colchones de fibra vegetal dentro de unas frías cunas de metal. A través de un mirada neutra y desapegada la fotógrafa nos conduce por paisajes rurales y destartalados barrios en busca de reclamar su propia historia en un país del cual desconoce sus códigos e idioma. Imágenes que otorgarán a la autora un sentido de pertenencia a la vez que servirán de base para indagar en un aspecto que trasciende a su propia historia; las consecuencias de la política del hijo único. "Para mi la adopción es un proceso continuo", destaca la autora. "No va asociado a solo a un momento determinado, forma parte de mi identidad. Hoy, lo observo desde un punto de vista más político; es un sistema que se basa en una serie de desigualdades y quienes menos se benefician de él son los adoptados- el objeto dentro de esta transacción- y los padres biológicos, de quienes no se suele tener mucha información".

Así, en su segundo viaje a China, en 2019, Lefèvre se dispuso a abordar las consecuencias de esta estrategia de control de natalidad que surgió como respuesta a la superpoblación de un país fundamentalmente rural y agrario que se disponía a revitalizar la economía a través de un plan de industrialización. La represiva medida de solo un hijo por familia prometía incentivos económicos para quien la cumpliera y sanciones para los desobedientes, que iban desde los abortos forzados hasta la esterilización. Tan solo algunas minorías étnicas o los padres de un primer hijo con discapacidad podían romper las normas. Fueron muchos los que optaron por abandonar a aquellos que no garantizaban su futuro; niñas, o niños con distintas discapacidades. Así, con la multiplicación de abortos, abandonos, e incluso infanticidios, se produjo un desequilibrio de genero que en la actualidad resulta muy manifiesto en las zonas rurales, pobladas mayoritariamente por hombres.