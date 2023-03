Tutankamón reivindicado

LA MALDICIÓN DE TUTANKAMÓN

El libro de Tyldesley, que ya dedicó al mismo rey otro libro importante, La maldición de Tutankamón (Ariel), está organizado de manera muy atractiva en capítulos centrados en aspectos distintos de la historia del faraón relatados desde su propia perspectiva, la de su reina y hermana-esposa, la de sus enterradores y la de sus saqueadores y, en el mundo moderno, la del hombre que dijo que el Valle de los Reyes estaba agotado (Theodore Davis), la del descubridor Howard Carter, la de los periodistas y escritores que cubrieron la noticia del hallazgo y el surgimiento de la idea de la maldición, la de los trabajadores egipcios y las mujeres, y la de Douglas Derry, el encargado de la autopsia de la momia de Tutankamón, unida a la del obispo de Chelmsford, que expresó públicamente en 1923 su preocupación por el destino del cuerpo del rey, planteando qué les parecería a los británicos que se hubiese tratado igual la tumba y el cadáver de la reina Victoria.

¿Tenemos que cambiar nuestra idea del "niño" Tutankamón, delicado y casi inválido? "Sí", responde taxativamente Tyldesley en una entrevista con este diario.

"Creo que debemos hacerlo. Hay alguna evidencia que sugiere que Tutankamón era un individuo frágil ?lo más obvio, los bastones descubiertos en su tumba y su pie dañado?, pero hay una cantidad igual de evidencias que apunta a que estaba relativamente sano ?los carros y las imágenes del rey llevando una vida activa?. Creo que es particularmente importante no dejarnos engañar por los bastones: tenemos que recordar que el bastón era un símbolo de autoridad que portaban los hombres de la élite, y no tiene por qué indicar enfermedad o un problema al caminar. Y el daño en el pie de Tutankamón puede ser post mortem, durante el proceso de momificación o durante la autopsia que le practicaron Carter y Derry". La estudiosa recuerda que no hay evidencias en el calzado de Tutankamón ?zapatos y sandalias? depositado en su tumba de que pudiera tener un pie zambo.

Se ha sugerido que Tutankamón incluso pudo ir a la guerra al frente de sus tropas. Sorprende tener que imaginarlo ahora como un action man, y alguien con una importante y decisiva actividad política. "No hay evidencia de que haya ido personalmente a la guerra", señala la egiptóloga. "Pero en cambio tiendo a creer en las imágenes que lo muestran cazando avestruces en el desierto. Cuando llegó al trono, con ocho años, es improbable que supiera mucho de su propio reino. Pero para cuando murió era un hombre que había tomado la decisión de adherirse a las políticas establecidas por sus asesores. Creo que eso muestra fuerza de carácter, y una determinación para corregir los problemas causados por la precedente época de Amarna". La estudiosa recalca que, a su muerte, Tutankamón "era el hombre más influyente del mundo mediterráneo de la Edad de Bronce".

Volviendo a las avestruces, Tyldesley propone en su libro como causa de la muerte de Tutankamón un accidente de carro cazando esas aves. Afirma que hay algunas evidencias...

"Los enterradores y sacerdotes que llenaron la tumba de Tutankamón dejaron un abanico con plumas de avestruz cerca de su cuerpo. Estaba decorado con esas plumas (actualmente se han perdido por mala conservación) y con escenas grabadas de Tutankamón cazando avestruces en el desierto.

Era una actividad de moda entre los jóvenes de la élite entonces, aderezada con velocidad y peligro. He combinado esa pista con evidencias de la autopsia, que muestra extensos daños en el pecho del faraón. Lo que me sugiere que murió a causa de un accidente de caza cuando iba a toda velocidad en su carro. El hecho de que no se preservara su corazón apunta a que murió lejos del taller de embalsamamiento".

El libro de Tyldesley incorpora el tema de la hipótesis de Nicholas Reeves de la existencia de cámaras ocultas en la tumba de Tutankamón. La teoría de la tumba compartida.

¿Qué debemos esperar de todo eso? ¿Hay alguna forma rápida de resolver el enigma? "Tutankamón fue sin duda enterrado en una tumba sin acabar, una tumba no destinada a un rey y que no estaba originalmente diseñada para él. No me sorprendería que los constructores de tumbas, al adaptar la sepultura para Tutankamón (una pesadilla logística), hubieran intentado crear más cámaras abriéndolas desde la cámara funeraria. Los restos de esa cámaras inacabadas ?perfiles de puertas fantasma? bien pueden ser evidentes debajo del yeso.

Pero no creo que haya suficiente evidencia para sugerir que hay habitaciones completamente acabadas ahí debajo. Imagino que Carter habría comprobado esa posibilidad probando la pared con alfileres. La única manera de solventar esta cuestión de una vez por todas sería haciendo un agujero en la pared y metiendo una cámara: pero sería un método muy destructivo, y es improbable que se haga".

En Luxor hay pocas trazas del centenario del descubrimiento de la tumba, y en la tumba misma en el Valle de los Reyes no hay mención del aniversario. ¿Ha servido la fecha para difundir la figura de Tutankamón y la aventura científica de su hallazgo? "Resulta interesante que en Europa y en EE UU el aniversario del descubrimiento haya sido ampliamente conmemorado, mientras que en Egipto se le ha prestado menos atención. Quizá es algo bueno: las autoridades egipcias miran adelante y celebran sus descubrimientos arqueológicos en curso, más que echar la vista atrás a un tiempo en que no egipcios excavaban a los reyes egipcios".

La momia de Tutankamón mostrada al público en el Valle de los Reyes de Luxor (Egipto).