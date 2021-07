En estos días de festividad religiosa se ha estado recordando lo que se denomina la Pasión de Cristo. Con motivo de la Semana Santa hemos podido ver representaciones de la misma en diferentes lugares. Se expresan sermones y reflexiones al respecto e incluso se vuelve a transmitir una vez más en la televisión la película del mismo nombre.

Según entiendo, se le llama la Pasión de Cristo al período de tiempo comprendido desde su detención hasta su crucifixión y muerte. Lo que no entendía tiempo atrás o al menos no me quedaba muy claro, era por qué se le llamaba así a este lapso de la vida del mesías, de modo que me di a la tarea de buscar el significado de este término (“pasión”) en el diccionario. Según el señor Larousse, “pasión” significa “Inclinación impetuosa de la persona hacia lo que desea / Emoción fuerte y continua que domina la razón y orienta toda la conducta”.