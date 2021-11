La megaestrella que vende su naturalidad

Dos argumentos principales esgrime Adele Adkins (Londres, 1988) para defender su cuarto álbum frente a los automatismos de la crítica: primero, que no es su "disco estado­unidense", aunque lleve varios años residiendo en Los Ángeles; segundo, que tampoco se trata de un típico "disco de divorcio", a pesar de haber pasado recientemente por ese trance. Entre paréntesis, se comprende lo del traslado. Basta con mirar por la ventana para que cualquier británico entienda que sus estrellas prefieran instalarse en California. Lo que molesta particularmente en el viejo reino es que esa mudanza vaya respaldada por una americanización de su arte, en concesión al principal mercado mundial. Se conoce en la industria discográfica británica como "hacer un Rod Stewart", en referencia a su adiós-muy-buenas que supuso su disco Atlantic Crossing.

Lo cierto es que no, que 30 (Sony) no suena tan diferente de sus tres predecesores. Adele continúa necesitando colaboradores polivalentes para pulir sus canciones, con el refuerzo ocasional del Equipo Suecia —los productores Max Martin y Shellback, ahora con la incorporación de Ludwig Göransson— para tunear determinados temas que necesitan hooks, ganchos comerciales. Siguen apareciendo los baladones de piano, con discretos coros. La residencia estadounidense apenas se nota. Bueno, está ´All Night Parking´, esa jazzy colaboración de ultratumba con el pianista Erroll Garner (fallecido en 1977, nada puede objetar). Si pensaban que Adele deseaba competir en audacia formal con su idolatrada Beyoncé, olvídenlo: lo más estadounidense es seguramente la apoteósica pieza que cierra el disco, ´Love Is a Game´, que podría confundirse con algún standard olvidado del Tin Pan Alley neoyorquino en los años cuarenta.