La magia de Buena Vista Social Club regresa 25 años después

"Fue algo tremendo", cuenta de aquellos días, "es el proyecto más grande en que he estado y en el que me he sentido embajador de la música cubana allá donde iba". El momento es propicio para el recuerdo, pues en septiembre World Circuit conmemorará el éxito de Buena Vista Social Club con el lanzamiento de una edición de lujo del disco remasterizado, acompañado de nuevas fotos, biografías y textos, y un segundo disco con canciones que fueron grabadas en los estudios habaneros de la Egrem en la primavera de 1996, pero que no fueron publicadas. Son 12 temas, algunos de ellos simples sugerencias de repertorio o improvisaciones que quedaron registradas, pero también hay versiones diferentes de las canciones famosas del original (Chan Chan, El carretero, Dos gardenias, Orgullecida) y temas inéditos y absolutamente terminados, como Vicenta o La Pluma, ambos de Compay Segundo, interpretadas por el trovador junto a Eliades Ochoa, que ya han salido como adelantos.

La mayoría de las figuras principales de Buena Vista han desaparecido. Compay, que en el momento de la grabación tenía 89 años, falleció en 2002, a los 95. Rubén González se fue en 2003, a los 84. Ibrahim Ferrer dos años más tarde, cuando tenía 78, y Orlando Cachaíto López en 2009, a los 76. Pío Leyva, Puntillita y el guitarrista Manuel Galbán tampoco están ya. Omara Portuondo sigue activa a los 90 años y este verano ha dado varios conciertos en España y fue condecorada por los Reyes. Eliades Ochoa, que tenía 50 años en 1996 ?"me llamaban el niño del Buena Vista"?, promociona ahora su último disco, Vamos a bailar un son, y el exdirector de la orquesta Sierra Maestra, Juan de Marcos (La Habana, 67 años), figura imprescindible del proyecto, reside en EE UU y sigue componiendo.

"Sin Juan de Marcos no hubiera sido posible. Fue él quien buscó a la mayoría de los músicos y los convenció para que participaran. Sin él, Ibrahim probablemente hubiera muerto en el olvido y en la indigencia", apunta Ochoa, recordando que "desde el primer momento hubo magia en el estudio". Lo corrobora todo el que estuvo allí, también Salvador Repilado, el hijo de Compay, que participó en aquella histórica sesión de siete días de grabación en los estudios de la Egrem: "Cuando escuché los primeros acordes fue como si viera la luz. Había caras sonrientes. Aquellos viejos trovadores y soneros que llevaban tiempo sin verse estaban como despertando, regresando a un sueño que creían que no iba a suceder".

Juan de Marcos, desde EE UU, dice que Buena Vista Social Club "ha sido probablemente el disco más importante de la música cubana de finales del siglo XX, y definitivamente el que reabrió las puertas del reconocimiento internacional del son cubano. Veinticinco años después todavía puedo sentir las vibraciones del estudio. Me siento muy satisfecho por haber contribuido al disco que rescató la música de mi país y a muchos de sus grandes intérpretes de las sombras".

La historia de cómo surgió Buena Vista, y de las circunstancias que lo convirtieron en un éxito, es ya una leyenda. En realidad, la idea de Nick Gold no era hacer un disco, sino dos: uno de descargas que recuperarían el sonido de las grandes orquestas de la época dorada de la música cubana (la de Benny Moré o Chapottin), con arreglos y música escrita por Juan de Marcos, y otro disco de fusión en el que participarían soneros cubanos y músicos africanos, con Ry Cooder como maestro de ceremonias. Sería una especie de continuación del camino abierto por Cooder en 1993 con Talking Timbuktu, cuando se asoció con el maliense Ali Farka Touré.

Pero las cosas no salieron como estaban previstas. Los músicos africanos no pudieron viajar a la isla por un problema de pasaportes, y el segundo disco se transformó rápidamente en un homenaje al son y a la música tradicional cubana. Cooder siguió ejerciendo de cerebro, pero dejó en un segundo plano el slide de su guitarra, si bien su sonoridad está ahí y aporta un toque muy especial a Buena Vista Social Club. "Estoy contento de que no haya salido como esperábamos, porque eso me dio la oportunidad de juntarme con estos maestros del son. Uno no tiene muchas oportunidades de encontrar un equipo como este", diría Cooder después.

De Marcos hizo su disco de descargas (A todo el mundo le gusta, nominado al Grammy) y luego se convirtió en el sherpa de aquella aventura. Él era quién conocía a la mayoría de las viejas glorias olvidadas y a los trovadores de talento, empezando por Compay, que era vecino de su madre en Centro Habana. Compay no estaba en el proyecto original, y cuando fue a buscarlo le dijo que no, aunque luego accedió. Ferrer, que limpiaba zapatos y hacía anotaciones de la bolita, una lotería clandestina, no quería volver a la música pues su nombre siempre había quedado relegado y estaba frustrado. Cuando lo localizó, casi le tuvo que rogar y obligar a ponerse una camisa para ir directo al estudio. Al verlo llegar, Eliades Ochoa comenzó el punteo de Candela, un tema que Ferrer había popularizado en los años cincuenta.

Eliades Ochoa acompañado del laudista Barbarito Torres en La Habana, en junio de 2020.