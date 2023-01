La madre como musa y como superheroína

El catálogo también incluye extractos literarios, como el ensayo de la escritora Rachel Cusk sobre su propia maternidad: "Mi identidad como madre se elevó más allá del límite de sí misma e inundó el mundo que me rodeaba. Estaba en todas partes y en ninguna, menos en el cuerpo que otros consideraban mío. Y, sin embargo, hubo una ganancia tangible de poder incluso cuando mi imagen se rompió y se alejó de mí. Era un tiempo para ser, no para parecer". La prolífica artista Miranda July entrevista a la protagonista del libro, Kathleen McCain Engman, madre de Engman, quien puntualiza sin pudor: "Mi familia entiende que no estoy siempre entera o que no estoy en mi mejor momento".

Engman publica una colección salvaje por lo íntima. En algunos fotogramas, su madre, de 71 años, aparece desnuda, sin abrigo ni amparo: no teme exponerse y mira desafiante a la cámara. Esa forma de mirar a su hijo y a los desconocidos sin miedo sobrecoge. Pareciera que no le importara jugar porque sabe quién es. ¿Lo sabe su hijo?

Este es el año de, entre otras autoras, el debut literario de dos de ellas, Violeta Gil con Llego con tres heridas (editorial Caballo de Troya) y Sara Torres con Lo que hay (Reservoir Books). Se reedita también El comensal, de Gabriela Ybarra (Literatura Random House), aprovechando el estreno de su adaptación en cines de la mano de la directora y guionista Ángeles González-Sinde. Los tres libros abordan el gran tema existencial que nos compete: la relación con la madre y la aceptación de la pérdida de un progenitor. Con la entrega del Premio Nobel a Annie Ernaux se reconoce el valor de la literatura que va ligada a la memoria, a la experiencia. La escritura de la revelación y la intimidad como contraposición a la ficción. Porque ¿para qué huir? Y ¿adónde?