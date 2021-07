La imaginación extrema

Ali Smith (Inverness, 1964) es una escritora escocesa de madre irlandesa y padre inglés, autora tanto de cuentos como de novelas y considerada una de las más prestigiosas del Reino Unido. Hay que decir de antemano que no es precisamente una escritora convencional, lo que hace que sus historias no sean tan fáciles de asumir, como dice su editor español, pero sí es cierto que todas coinciden en la sencillez de su estilo. En realidad, la dificultad de lectura viene por la parte de la estructura de cada relato. Ali Smith es una escritora extraordinariamente imaginativa, que no se atiene al canon del realismo tradicional, pero que, una vez que lo desquicia a través de una visión casi surrealista de la vida cotidiana, sacude por las solapas al lector y lo devuelve, convenientemente agitado, a un nuevo territorio de sencillez.

Se ha dicho de ella que es una escritora adicta al experimentalismo, hoy tan poco de moda, y es cierto que todos los cuentos presentan un modo inhabitual de desarrollo del asunto de que se trate, pero lo dominante es el descaro expresivo que caracteriza sus relatos. Todo ellos coinciden en plantear un comienzo ciertamente atractivo e insólito que pronto toma otra dirección de la esperada porque, en realidad, se mueve hacia el interior de sí mismo y de la experiencia de sus personajes, lo cual provoca la dislocación del desarrollo de la trama. Incluso llega a utilizar en varias ocasiones un narrador en primera persona que se desdobla en forma de espejo. Ali Smith parece decirnos que vivimos en un mundo que creemos controlable y lo que hace es contar lo incontrolable y agudiza con harta imaginación una situación que se multiplica sugerentemente en varias direcciones.