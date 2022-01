La guerra cultural que ha estallado

Literatura de extremo centro, de la nostalgia o lo que algunos llaman pensamiento neorrancio es una corriente multiforme que, en una definición urgente, puede agrupar: a los alérgicos al lenguaje inclusivo o de género, a los que ven generarse nuevos tabúes que supuestamente cercenan la libertad, a los que sienten crecer la intolerancia en la izquierda, a los defensores de los valores del pasado y a los que huyen de lo que consideran una deriva identitaria frente a la tradición. "Es evidente que estamos ante una actitud de repliegue que podríamos llamar Nueva Sensatez", asegura Begoña Gómez Urzaiz, que coordina el libro Neorrancios. Sobre los peligros de la nostalgia (Península). Una macedonia que ha arrojado títulos interesantes y debates encendidos desde todos los espectros ideológicos: desde el cuestionamiento de los tabúes que pueden asfixiar la democracia en La casa del ahorcado (Juan Soto Ivars) al supuesto liberticidio de la izquierda que denuncia Generación ofendida (Caroline Fourest), pasando por el debate sobre la cultura de la cancelación que abordan ¿Se puede separar la obra del autor? (Gisèle Sapiro) o La sociedad de la intolerancia (Fernando Vallespín) y hasta la crítica a la "locura transgénero" en Un daño irreversible, de Abigail Shrier, sin olvidar el célebre Ofendiditos (Lucía Lijtmaer).

Vallespín cree que hay varias guerras culturales en torno a la interpretación de nuestros principios básicos y que han girado desde la concepción más abierta de la sexualidad o movimientos de grupos minoritarios en los sesenta, que se fueron absorbiendo sin sobresaltos, a otras actuales más marcadas por lo identitario. "El debilitamiento de los conflictos relacionados con el paradigma de la distribución (quién se queda con qué parte de los recursos sociales o la lucha de clases) ha dado paso al paradigma del reconocimiento. Este se resiste a llegar a compromisos porque cada parte cree apoyarse en una verdad moral. Y con ella no se transige, ni se negocia", asegura. La parte más conspicua de esta nueva etapa, sostiene el politólogo, es la cultura de la cancelación. Conspicua porque las sentencias han saltado de los tribunales a las redes con la inmediatez característica de esta época que hurta en tantas ocasiones la posibilidad de defensa y que cataloga a las víctimas por la vía rápida del decreto-tuit.

Y ésta, la cultura de la cancelación, es precisamente el denominador común que une a cierta derecha, a los nostálgicos, a los extremocentristas y a cierta izquierda moderada en contra de la corriente de determinación para excluir del terreno público a los autores (y sus obras) que han pisoteado valores, leyes y minorías con sus palabras o sus actos, demostrados o sin demostrar. Los casos de Polanski, Woody Allen, Plácido Domingo, Gabriel Matzneff, Michel Houllebecq o Bertrand Cantat son los más paradigmáticos.

"Hay una exasperación ambiental muy irritante, una presión cada vez más fuerte para que tomes partido y un miedo cada vez más irracional a ser etiquetado en el lado equivocado. Quienes creemos que las afinidades literarias están por encima de los desencuentros políticos cada vez nos sentimos más asfixiados", sostiene Sergio del Molino. El zaragozano relata situaciones que antes no le pasaban como que autores de izquierdas ya no van a la presentación de su libro porque el presentador, según ellos, es de derechas. Y viceversa: amigos de derechas que no quieren participar en un panel de un festival que ha convocado porque en él hay otra escritora muy significada de izquierdas. "Hace nada todos cenaban juntos y hasta eran amigos. Hoy no saben ni compartir un escenario o mantener la compostura durante un acto social. Es terrible".

Para Del Molino la mejor manera de desactivar la guerra cultural es fingir que no existe, pero existe y se está librando en el mercado de títulos. "En el territorio de los ensayos y la opinión política estamos viendo debates polarizantes en favor de posiciones muy tibias con la ultraderecha. Y en el plano narrativo, una corriente costumbrista entendida como la esquematización del tiempo y el inmovilismo. De ahí que veamos tantas novelas con personajes infantilizados que añoran un tiempo pasado que fue mejor", asegura Lucía Lijtmaer.

La autora de Ofendiditos y una de las dos creadoras del popular podcast cultural Deforme semanal cree que ha habido dos momentos en la fijación de esta corriente multiforme a la que ella pone nombre sin tapujos: reaccionaria o neoconservadora. En un primer momento, cuenta, se hizo hincapié en contrarrestar una supuesta oleada puritana de pensamiento muy relacionada con el feminismo y con referencias a un proceso inquisitorial, a la caza de brujas. Y que ahora ha mutado en una corriente nostálgica. "Es la segunda oleada nostálgica o reaccionaria y ha cambiado de vocabulario: ahora se habla de vuelta a unos valores, de ideología identitaria. Es la idea de que el progreso se ha descontrolado y hay que volver a una cierta mesura".

Uno de los autores más notables de esta corriente en España es Juan Soto Ivars, que denuncia la asfixia democrática que provocan los nuevos tabúes en La casa del ahorcado. "Hay una caza de brujas cada día, por los motivos más variopintos. Internet nos ha llevado a la sociedad de la mutua vigilancia, a una tiranía de las apariencias en la que hay que fingirse puro persiguiendo y purgando al acusado. La acusación y la condena se dan al mismo tiempo", asegura el periodista, en la línea de Fernando Vallespín. "Se premian opciones puritanas, identitarias e intransigentes mientras se castiga la mezcla y se la acusa de equidistancia".

Los tabúes como fórmula de control social, sostiene el libro de Soto Ivars, muestran un mundo adulto que se ha vuelto infantil, fanático en la fijación de los cánones y ensimismado en las cuestiones de identidad. En el mismo espectro está la ensayista francesa Caroline Fourest, que contrapone el "prohibido prohibir" que decretó la izquierda en mayo del 68 con una nueva generación que "solo piensa en censurar aquello que la agravia, que la ofende". Antes la censura venía de la derecha conservadora y moralista, sostiene Fourest en Generación ofendida, y ahora brota de la izquierda. "O, mejor dicho, de cierta izquierda, moralista e identitaria, que abandona el espíritu libertario y lanza sus anatemas o edictos contra intelectuales, actrices, cantantes, obras de teatro o películas".

En las antípodas de este postulado y desde una sólida posición de especialista está la también francesa Gisèle Sapiro, socióloga, que considera ese boicot y estas protestas un derecho, una libertad que no se puede considerar censura o caza de brujas porque no viene de arriba. "Es una reacción contra los abusos de autoridad y contra un modo de dominación", sostiene la autora.

