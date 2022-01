La extraña poesía de los anuncios

"Es un camino de doble dirección", afirma Bagué, profesor de la Universidad de Murcia, ensayista, poeta y crítico. "La publicidad se ha vuelto cada vez más sofisticada a la hora de camuflar su mensaje persuasivo; y la poesía ha demostrado una capacidad excepcional para apropiarse de los códigos culturales de su tiempo. Es un amor quizá no a primera vista, pero sí final y fatalmente correspondido".

Almacenes como Ikea, coches como el Rolls Royce, marcas de tabaco como Lucky y objetos como la Thermomix han servido a los poetas contemporáneos para conectar sentimientos con lectores

"Por merecer la más bella envoltura rezo cada noche./ Por ser la vencedora en la batalla diaria de Zara:/ la guerra de los pantalones vaqueros más estrechos,/ de colores, con dibujos, los de marca, los más caros,/ porque cada vez es más sencillo que las yemas de mis dedos/ viajen, intuitivas, por los túneles de mi torso", reza un poema de Elena Medel recogido en el libro y que termina: "Y es un lujo morir habiendo prescindido del desayuno".

Fernando Beltrán dedica un poema a los lápices de Ikea que le sumerge en una honda reflexión vital: "Me pregunta de pronto/ cuánto crees/ que mide nuestro cuarto/ aproximadamente (...) Cuánto mide el amor. Cuánto el silencio./ Cuánto mide una vida/ aproximadamente". Como la Coca-Cola le sirve a Manuel Vilas para trazar su habitual homenaje a la genealogía: "La bebí con mi padre/ hace casi cincuenta años./ La bebí con mi hijo ayer./ La bebo a solas hoy./ Acábatela, no dejes ni una gota". Aurora Luque se atreve con un Rap para la romería de Steve Jobs y su universo de Apple. Begoña M.Rueda dedica un poema a Windows 98. Y Javier Rodríguez Marcos se sumerge en una cadencia de marcas como la que no acosa: "El anuncio de visa/ (y ella en Dublín, supongo)/ se mezcla en tu cabeza/ con frases, desperdicios/ de la cena, papeles,/ ¿te gusta conducir? No sabes/ lo que Citroën puede hacer por ti...". Etcétera.

Almacenes como Ikea, El Corte Inglés o Leroy Merlín; coches como el Rolls Royce, Volvo, Audi o Mercedes; marcas de tabaco como Lucky; objetos como la Thermomix y hasta bebedizos como Sopinstant y Starbucks han servido a los poetas contemporáneos para conectar sentimientos con lectores en un circuito encadenado de chispas comunes a todos. "Hasta la cultura necesita poderosamente de la publicidad. La vida se ha identificado con lo que la publicidad promete", reflexiona Manuel Vilas. "Me ha influido el lenguaje de la publicidad y las miles de cosas y productos que estaban detrás de ese lenguaje, desde un McDonald´s, una colonia, un coche, unos zapatos o un país entero. Pero también las ideologías, el arte, la filosofía, el cine y la literatura existen desde la publicidad". La publicidad es, al fin y al cabo, dice el escritor aragonés, el escaparate del capitalismo "y nos enloquecen los escaparates de la tienda universal en que se ha convertido el mundo". "Hasta los movimientos antisistema necesitan maquinarias publicitarias. Hoy Wittgenstein hubiera tenido que modificar su célebre ´de lo que no se puede hablar es mejor callar´ por ´de lo que no se puede publicitar es mejor callar".

Fernando Beltrán, poeta y conocido nombrador de cosas, transita en los dos territorios con la misma dedicación a la palabra: "Nombro Ikea porque ese poema nació como metáfora de vida comprando en una de sus tiendas. Nombro La semana fantástica de El Corte Inglés por la sublevación emocional que siento de pronto al contrastar una foto del periódico que llevo en mis rodillas, una niña muriendo en Ruanda, con un anuncio maravilloso que veo cuando voy en autobús. No hay voluntad de hacerlo, hay vida misma en esas citas".