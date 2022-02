La clase de hoy: Purcell

Órale, este chavo sí sabe;

Henry Purcell

Nació en: Westminster, Inglaterra el 10 de septiembre de 1659

Murió en: Westminster, Inglaterra el 21 de noviembre de 1695

Edad al morir: 36 años

Esposa: Frances Purcell

Memorízate estas obras de Purcell

La Reina de las Hadas

Es una semópera. Es una adaptación de "Sueño de una Noche de Verano" de William Shakespeare.

Youtube: Palabra Clave: La Reina de las Hadas

Dido y Eneas

Esta considerada como la primera ópera nacional inglesa. La música es de Purcell y libreto del poeta Nahum Tate. Es una historia de amor entre Dido, reía de Cartago y Eneas, el hèroe troyano.

Youtube: Palabra Clave: Lamento de Dido

El Rey Arturo

Es una opera semiópera en cuatro actos con el libreto del poeta John Dryden. Una curiosidad es que los personajes principales no cantan. Casi toda la obra es hablada. Su principal canto es "Your hay it is mow´d" es cantada como si fuera un ebrio. Es una canción popular en Inglaterra.

Youtube: Palabra Clave: Your hay it is mow´d

La Reina India

Es una semiópera en cinco actos. La historia habla los conflictos entre aztecas e incas, algo que es imposible que ocurriera porque son grupos indígenas que nunca convivieron porque unos estaban en México y los otros en Perú.

Youtube: Palabra Clave: Fanfarrias de la Reina India