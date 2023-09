La gran batalla por hacerse con el club de fútbol más valioso del mundo

Hay una conmoción en el corazón del hincha del Manchester United, el club de fútbol más valorado del mundo según la revista Forbes y sólo por detrás de los Dallas Cowboys (fútbol americano) y New York Yankees (béisbol) si se tiene en cuenta cualquier deporte.

Después de años de batallar, dentro y fuera de su histórico estadio de Old Trafford, contra los dueños Avram y Joel Glazer (que sustituyó a Malcolm, fallecido en 2014), se ven abocados a que estos acepten una de las dos ofertas de compra que tienen sobre la mesa y que vienen a ser una muy mala y la otra mucho peor. No hay consenso sobre cuál es una y cuál la otra, no obstante, y ese es parte del desgarro.

Los Glazer, empresarios estadounidenses dueños de la franquicia de fútbol americano Tampa Bay Buccaneers y dueños también desde 2005 del Manchester United, revelaron a finales de 2022 su intención de vender el 69% de las acciones del club británico.

Han pedido una tercera ronda de ofertas cuyo límite sin especificar es el final del mes de abril, y los rumores o filtraciones interesadas en los medios económicos británicos sugieren la cifra de seis mil millones de euros como la deseada para dar su aprobación.





Sería un récord en el mundo del deporte

En rondas previas ya se han presentado los dos contendientes que se presumen definitivos. (Un tercero en discordia, el millonario finés Thomas Zilliacus, apareció y desapareció del mapa entre acusaciones de "farsa" para el proceso).

El primero es Sir Jim Ratcliffe, el hombre más rico del Reino Unido.

Es el favorito de Michael Crick, socio abonado (´season ticket holder´ lo llaman en Inglaterra y lo dicen con pompa) del United desde hace 40 años, histórico periodista que estuvo en el equipo fundador de Channel 4 y que, mientras ejercía de corresponsal político del famoso programa Newsnight de la BBC, creó el movimiento Shareholders United Against Murdoch (Accionistas Unidos contra Murdoch) para paralizar, con éxito pero no sin sufrimiento, la compra de su club por parte del millonario Rupert Murdoch en la temporada 1998-99.

Pero es su favorito de la manera en la que se prefiere un veneno a otro. "Estoy nervioso", dice ahora. "Supongo que prefiero que gane Ratcliffe.

Nació a un par de kilómetros de Newton Heath, donde se fundó el club [en 1878, como Newton Heath LYR Football Club] y sé por un amigo que trabajaba muy próximo a él que siempre está hablando del Manchester United.

Pero después tiene todo este historial de lucha contra los sindicatos, de malas prácticas empresariales, de estar contra los impuestos ecológicos, a favor del Brexit, de hacerse con empresas y recortarles dinero y sacar beneficio de ellas, que es lo que hacen los hombres de negocio.

El capitalismo, vaya. Eso me pone muy nervioso, porque los Glazer ya se han llevado mucho dinero del United".

Lo de que hable en la intimidad del Manchester United no es detalle menor y tranquiliza a buena parte de los seguidores de los red devils.

Desde que se conoció el interés de Ratcliffe por comprar el club no cesaron las críticas, alarmas y presiones de todo tipo en su contra, no siendo la menor el hecho de que el millonario inglés sea abonado del Chelsea e intentara comprar el club el año pasado, cuando, tras la invasión rusa a Ucrania, Roman Abramovich se vio obligado a venderlo.

Por otra parte, los activistas medioambientales llevan años denunciando el papel de liderazgo de su empresa, INEOS, el gigante petroquímico, en la producción de plástico, combustibles fósiles y pesticidas tóxicos.

Y, por fin, se duda de su inversión en el United desde el momento en el que sólo quiere hacerse con el 69% de las acciones del club, que son las que tienen los Glazer, y no se compromete a hacerse cargo de la inmensa deuda acumulada.

Lo explica Scott Patterson, natural de Manchester abonado desde pequeño, uno de los tuiteros más reputados de la actualidad del club y autor de la página de debate TheRepublikofMancunia.com:

"El United debe 969,6 millones de libras en una combinación de deuda bruta, préstamos bancarios y porcentajes de traspasos sin pagar. Así que no nos podemos permitir ponernos muy quisquillosos con la elección de los nuevos dueños".

Hacerse cargo de esa deuda es el principal reclamo del otro postulante: Sheikh Jassim, presidente del Qatar Islamic Bank, uno de los más grandes de Oriente Medio, miembro de la familia real qatarí que ya gestiona el Paris Saint Germain y acaba de hacerse con una parte importante del Sporting de Braga portugués, y hombre de riqueza ilimitada.

Esta última parte resulta más atractiva para una parte de la hinchada del Manchester United, que en los últimos años ha visto como su vecino Manchester City, antaño apenas rival, les ha adelantado como principal equipo de la ciudad y del país gracias a las inversiones de Abu Dhabi.

Pero, claro, se trata de Qatar y todo lo que eso implica en materia de derechos humanos, sólo por señalar lo más obvio.

Jassim, además, querría el 100% de las acciones del club. Algo que no es sencillo ni sería rápido. Los Glazer, que compraron la parte mayoritaria del club en 2005, disponen ahora del 69% de las acciones, que son las que venden. Para conseguir el 31% restante, Sheikh Jassim necesitaría tiempo para convencer al resto de pequeños accionistas, si es que lo logra, lo que podría provocar que el proceso de compra se dilatara mucho en el tiempo o que, incluso, nunca llegara a término.

Pero la importancia de la cuestión económica, que obviamente ocupa y preocupa mucho al seguidor del conjunto inglés, corre el riesgo de opacar las implicaciones éticas y morales de una operación que sucedería 25 años después de que los hinchas del United se organizaran para que Rupert Murdoch no se hiciera con su club.

¿Qué ha cambiado? Entre otras cosas, que los éxitos deportivos, entonces habituales (esa misma temporada el United terminó ganando la Premier League, la FA Cup y la Champions League), ahora escasean, y que además es el vecino Manchester City el que los protagoniza.

Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani, en junio de 2013.

Jim Ratcliffe durante una conferencia de prensa en Yorkshire en mayo de 2019.