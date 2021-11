Etel Adnan, la artista descubierta a los 87 años

La carrera pictórica de Etel Adnan (Beirut, 1925) no despegó a ojos del mundo hasta los 87 años, pero ahora, cerca ya de los cien, es una vibrante fuente de inspiración para jóvenes artistas. Su estilo colorista y esquemático le ha granjeado admiradores y llevado su obra a las principales galerías del mundo. La demora en el reconocimiento popular de que hoy goza puede deberse a que se inició en la pintura tras probar otras opciones creativas, como la escritura. Pero el modo de expresión no ha conformado su mensaje, sino más bien al contrario: la voz rabiosamente moderna y clara de Adnan se impone sobre cualquiera de los formatos que ha transitado, la literatura, el periodismo o la factura de pinturas y textiles, de urdimbre armoniosa y colores brillantes como los de su Levante natal. Sus paisajes sosegados, casi minimalistas, tan alejados a simple vista del opulento Oriente en que se crio, pueden verse hasta el 10 de enero en el Guggenheim de Nueva York, en silente y colorido diálogo con la muestra de Vasili Kandinsky Around the circle, dos pisos más arriba.

Una de las características de Adnan como artista, subrayan los críticos, es haber alcanzado la simplicidad en la composición —palpable en sus paisajes, todos a pequeña escala, casi como composiciones de cámara—, absorta del ruido y la violencia en los que el siglo pasado fue tan pródigo: por su biografía, podría decirse que ella es el siglo XX. El fragor de la historia ha marcado a fuego su trayectoria vital y artística, desde que una joven Adnan, entonces periodista y escritora, renunció a escribir en francés, mientras se declaraba dispuesta a "pintar en árabe", como respuesta a la guerra sucia francesa en Argelia. Durante sus años de formación, el Líbano conoció la férula francesa, y si el rechazo al colonialismo frenó temporalmente su pluma, otro acontecimiento, la guerra de Vietnam, la convirtió en poeta de torturadas metáforas sobre el devenir del mundo.