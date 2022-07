Instagram, el mejor de los mundos posibles

He visto a un hombre lanzar 3.000 veces un CD contra la fina apertura de un lector de CD hasta conseguir encajarlo. He visto cómo se cocina una hamburguesa gigante, y una pizza gigante, y una paella gigante, y los bocadillos gigantes que hace un paisano de Úbeda, muy simpático, que se llama Ginés. He conocido a Robert Wido un entrañable señor de Bilbao que fuma marihuana y escucha a Kendrick Lamar.