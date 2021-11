El delantero que no quería serlo

El mordisco propinado por el futbolista Luis Suárez a Giorgio Chellini en el partido Uruguay-Italia del Mundial de Brasil 2014 —por el que la FIFA lo sancionó a dos años sin poder jugar con su selección? desató "una locura negacionista en el país: las imágenes se pasaban una y otra vez y nadie quería ver la realidad, fue una enajenación colectiva muy tremenda". Lo explica el director de cine uruguayo Nicolás Branca, que firma junto a Martín Barrenechea 9, ópera prima estrenada este fin de semana en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en lo que supone el regreso del profundo diálogo que mantiene históricamente el cine latino con el universo del fútbol. No obstante, absténganse los aficionados que quieran encontrar en este filme un relato de épica deportiva, sentimiento de orgullo nacional o secuencias de espectáculo balompédico. 9, coproducida entre Argentina y Uruguay, es una película sobre el fútbol pero sin fútbol. Una crítica manifiesta al negocio y los intereses mercantilistas que rodean a los deportistas de élite, convertidos muchas veces en víctimas de un sistema que los presiona hasta que, a la postre, les roba el control de sus vidas y sus carreras deportivas.

"El caso de Luis Suárez es un disparador muy puntual", admite Branca, para reflexionar en esta película sobre "este circo romano contemporáneo de dedo para arriba y dedo para abajo con estos chavales, con los que todo va bien cuando triunfan, pero que en medio minuto pueden pasar a ser desechables". De hecho, el proyecto fílmico se materializó en la mente del cineasta en el contexto de ese Mundial de Fútbol de 2014, cuando Suárez vuelve sancionado a Uruguay e intenta refugiarse de la presión mediática en casa de su madre. "Pasé un día por la zona con el auto y me encontré una escena absolutamente demencial: había cientos de periodistas acampados, también montones de fanáticos, que llevaban allí días; había hasta puestos de comida rápida. Me pareció algo muy violento", prosigue el director. "Ahí tenía ya el plano, aunque a mí me interesó conocer el contraplano: qué estaría pasando dentro".