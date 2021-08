El criptoarte, la tendencia en la cultura

Los NFT, non-fungible tokens, o lo que es lo mismo, "activos digitales no fungibles" (es decir, que no se pueden tocar), se han convertido en la comidilla criptoeconómica del momento desde que hace unos días Sotheby´s vendiera un píxel gris por 1,36 millones de dólares. Tal era la expectación que la puja duró horas. El píxel es de Park, un artista digital anónimo, que creó un conjunto de cubos de NFT que en tres días alcanzó los 14 millones de dólares. Christie´s también tiene su estrella NFT con el artista Beeple, el primero en tener éxito de ventas cuando una de sus obras digitales, Everydays: The First 5000 Days, alcanzó los 69 millones de dólares. Debió sentirse como Michael Jordan marcando un triple. Fue el pasado marzo y ya tiene el título del tercer precio de subasta más alto de cualquier artista vivo. Se lo debe a Noah David, especialista en arte de posguerra y contemporáneo de Christie´s en Nueva York y, desde hace poco, su mayor coleccionista de criptoarte.

Desde entonces, artistas como Simon Denny y Damien Hirst se han apresurado a sacar obras de arte NFT y están empezando a gestarse alianzas entre entidades de subastas, galerías tradicionales y sitios web que vende NFT, buscando nuevos nichos de negocio. Pace Gallery, con sedes en Londres, Los Ángeles y otras siete ciudades, se acaba de aliar con la plataforma MarksPlace y con la aplicación de subastas Fair Warning para vender una serie de NFT de Urs Fischer. El artista ha creado 501 obras de arte digitales que existirán como NFT, llamada —no sin guasa— Chaos. En las primeras 500, surgen de una animación basada en un escaneo 3D de un encendedor rodeando un huevo. La número 501 será una obra de arte que combinará los 1.000 objetos anteriores. Fischer habla de ellas como "esculturas digitales" y la número 1 ya la ha vendido por 100 veces más que su estimación inicial. Salió a subasta por 1.000 dólares y alcanzó los 100.000.