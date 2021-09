Dos aviadoras opuestas y rivales en la Alemania del III Reich

La conexión vacaciones de verano-aviación de la Segunda Guerra Mundial es mucho más fértil de lo que pudiera parecer a primera vista. En diferentes puntos vacacionales de la Península, incluida la playa de Sant Salvador, junto a Calafell, donde históricamente he puesto tanto la toalla, se han estrellado o han aterrizado de urgencia aparatos de la contienda, especialmente bombarderos polivalentes alemanes Junkers Ju 88, que era un avión, visto el índice de percances, como para que te tocara subirte. En las Baleares cayeron como moscas. Hay tres casos especialmente famosos en Formentera, Menorca e Ibiza, islas en las que lo que menos te esperas es que te caiga un bombardero de la Luftwaffe.En la primera isla, el 11 de mayo de 1944 se estrelló en el mar junto al faro de la Mola un Ju-88 de vuelta de atacar el convoy UGS40 ?ataque en el que también intervino un cuatrimotor Focke-Wulf Fw 200 Cóndor, ese viejo amigo?; la historia la ha documentado estupendamente el colega del Diario de Ibiza José Miguel Romero, destapando que el farero, pese a ponerse las medallas, no fue él solo al rescate del único superviviente. El Ju 88 caído en Menorca el 24 de febrero de 1943, a cuyos tripulantes los salvaron unos pescadores, fue encontrado hace unos años por buceadores bajo el agua en S´Algar y el pecio, a 47,5 metros, es un destino hoy para hacer submarinismo, si te atreves. Del bombardeo derribado el 10 de enero de 1944 sobre Ibiza y que cayó en Portinax, cerca del faro de la Punta des Moscaster, escribió en 2015 una novela tremenda de odios y venganzas Lluís Ferrer Ferrer, Días oscuros, cuya versión en cómic, con dibujo de Juan Escandell (singulares dibujos del Ju 88 y su némesis, el Bristol Beaufighter británico), me compré en la librería Tur Ferrer de Sant Francesc y he leído estos días en Formentera. Como también me he zampado un libro apasionante, The women who flew for Hitler, de Clare Mulley (St. Martin Press, 2017), sobre las dos grandes aviadoras del III Reich, Melitta von Stauffenberg (1903-1945) y Hanna Reitsch (1912-1979), ambas pilotos de pruebas que experimentaron con la mayoría de aeroplanos militares alemanes, entre ellos el Ju 88 (el avión favorito de Melitta, Hanna prefería el Dornier Do-17), en especial en su función de bombardero en picado. Hay que recordar que en la Segunda Guerra Mundial solo los soviéticos tuvieron aviadoras de combate, Hitler siempre se resistió a movilizar a las mujeres alemanas.

Valientes hasta decir basta (aunque Hanna tenía pánico a los ratones), adrenalínicas apasionadas del vuelo, patriotas, mujeres de carácter, adelantadas a su tiempo y que hubieron de luchar las dos contra los prejuicios que pueden imaginarse y el pardo machismo del III Reich, las aviadoras tenían personalidades muy distintas y hasta opuestas.