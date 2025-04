El secreto de la felicidad del Dalái Lama

"Todos somos seres humanos iguales. Sin ninguna duda, todos deseamos la paz, la felicidad. Pero el siglo XXI no va a ser un siglo fácil. Hay miedo, ira, odio. Por eso el mundo necesita conocimiento sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, sobre cómo abordar esas emociones". Así comienza Sabiduría y felicidad (Wisdom of Happiness: a heart to heart with the Dalai Lama), un documental que se presenta el próximo 29 de abril en el Festival Internacional de Cine de Barcelona -se estrena un día después en los cines- y en el que el líder político y religioso, premio Nobel de la Paz, reflexiona sobre cómo se puede ser feliz en un mundo tan turbulento como el actual, tan lleno de distracciones, tan violento, tan complejo.

El Dalái Lama, Tensin Gyatso, de 89 años, fue proclamado líder espiritual del budismo tibetano cuando tenía cuatro, el 22 de febrero de 1940, como encarnación del fallecido dalái lama anterior. A partir de ese momento comenzó a prepararse para su misión, y asumió el poder político como jefe de gobierno tibetano con 15 años. El documental hace un repaso con imágenes de archivo de su vida, de su niñez, de su relación con su padre y, sobre todo, con su madre, una campesina analfabeta de la que cuenta que aprendió todo lo que sabe sobre el amor y la compasión. Y recuerda también su complicado papel como líder político, la invasión china del Tíbet, su excelente relación inicial con Mao Zedong -"lo consideraba como un padre"-, las dificultades, su huida en 1959 -"no sabía si despertaría vivo al día siguiente"- y sus años como líder político y religioso en su exilio en Dharamsala, India, defendiendo los derechos del pueblo tibetano.

El Dalái Lama desgrana una vida que no ha sido fácil. Y a partir de sus propias experiencias se dirige a la cámara sentado en un sillón verde en un documental de 90 minutos para intentar responder a esta pregunta: ¿cómo se pueden alcanzar la felicidad y la paz mental a pesar del estrés de la vida diaria, de la incertidumbre sobre la crisis climática, de la ansiedad que producen las guerras que estamos viviendo?

"Todos formamos parte de una comunidad", sostiene. "Si no piensas más que en ti, aumentan la ansiedad, la ira y el miedo. Pero la mente puede controlar nuestro cerebro y nuestras emociones. Y necesitamos educación para poder calmarla". En una sociedad en la que proliferan los libros y vídeos de autoayuda, los antidepresivos y las benzodiazepinas, el Dalái Lama ofrece su propia fórmula para alcanzar la felicidad y, sobre todo, la paz mental. "Las emociones negativas son muy malas para nuestra salud", afirma. "La ira, el odio y el miedo afectan a nuestro sistema inmune. Pero podemos reducirlos y calmar nuestra mente".

El documental está dirigido por los suizos Barbara Miller y Philip Delaquis. El actor estadounidense Richard Gere, que mantiene desde hace décadas una relación estrecha con el Dalái Lama, participa como productor ejecutivo. "La idea inicial del documental era hacer algo que, en estos tiempos tan difíciles, pueda dar esperanza a la gente y otra visión de cómo lidiar con emociones como la ira y la frustración", explica Barbara Miller en videollamada. "Cuando yo era pequeña mi madre me llevó a ver al Dalái Lama. Más allá de su lado religioso, siempre me ha impresionado como figura espiritual, como alguien sabio que transmite confianza. Y quería escuchar lo que piensa del tiempo que vivimos".

Los preparativos del documental comenzaron en 2018, más tarde se incorporó al equipo Manuel Bauer, fotógrafo privado del Dalái Lama durante los últimos 35 años, entrevistaron al líder religioso en 2019 en Dharamsala, y posteriormente han pasado años editando el material e incorporando imágenes de archivo. "A él le interesó la posibilidad de hablar directamente a cámara como si se estuviera dirigiendo a los espectadores en una conversación privada", explica Miller. "El documental intenta ser una experiencia inmersiva. Empezamos a respirar todos con él y seguimos sus reflexiones sobre la gestión de las emociones y el complejo siglo XXI. Habla de cosas que pueden parecer simples pero que podrían cambiar nuestras vidas. El mensaje que transmite es que siempre hay esperanza. Creo que por eso la acogida que ha tenido en los países en los que ya se ha estrenado ha sido muy positiva".

El documental va analizando distintas cuestiones como la crisis climática y la necesidad de dejar de destruir el planeta o el papel de la mujer. "Si la mayoría de los líderes políticos fueran mujeres, el mundo sería más seguro y más pacífico", defiende el líder religioso, que vería como algo positivo que el próximo Dalái Lama fuera una mujer. "Deberíamos aprender desde la guardería a reducir los celos, la ira, la desconfianza", sostiene. "La fuente de nuestros problemas es la distinción entre el ´nosotros´ y el ´ellos´. El altruismo genera paz interior".

"Cuando empezamos con la película, el mundo aún no había cambiado radicalmente, aún no habíamos elegido a Donald Trump como presidente de EEUU", explica Richard Gere en su casa madrileña. "Al comienzo lo vi como una celebración de los 90 años de vida del Dalái Lama y de su pensamiento revolucionario en aspectos como la mente, las emociones, la psicología humana... Pero, según íbamos avanzando, iban pasando cosas muy graves. Y ahora que todo se descompone creo que es más urgente que nunca hablar de los impulsos más básicos del ser humano, de la amabilidad y la compasión. Si las enseñanzas del Dalái Lama sirven a alguien para reflexionar sobre otras formas de vivir en comunidad, y sobre su propia forma de estar en el mundo, bienvenido sea".