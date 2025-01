Apuntes y variaciones sobre la ciudad hostil

Por: Jon Gorospe

Enero 05, 2025 -

A Jon Gorospe (Vitoria, 1986) siempre le han interesado las ciudades. Se crio delante de un skate park, de ahí brotaría su interés por las metrópolis como un campo de juego, o lugar donde poder investigar y entender la arquitectura de forma lúdica. A lo largo de 15 años ha ido reuniendo un extenso archivo fotográfico centrado en el espacio urbano. Una especie de cantera que utiliza como un cuaderno de campo y del que parte un proyecto editorial a largo plazo: Peripatetic Studies.

Si bien la escuela peripatética fundada por Aristóteles ponía el énfasis en la experiencia de deambular, como medio de fomentar el aprendizaje y reflexionar sobre la vida y el entorno en la antigua Grecia, el artista vasco callejea por distintos territorios urbanos europeos, registrando patrones recurrentes, que podrían no ser explícitos en su enunciación, pero no por ello dejan de ser ejecutados, a los que se refiere como "el inconsciente activo de nuestras ciudades".

La primera publicación lleva el título de The Splash; un homenaje a los errores mediante la recopilación de los accidentes pictóricos en la vía pública. Churretones y restos de pintura que han quedado tras una obra, una vandalización o una simple remodelación en los que Gorospe posa su mirada enfatizando las cualidades estéticas de ese acto involuntario y revelando un aspecto inadvertido de la ciudad. Accidentes pictóricos que quedan destacados a través de trabajadas composiciones que obligan al lector a observarlos desde planteamientos tan estéticos como metódicos y conceptuales.

En cierto modo, Peripatetic Studies no deja de ser un homenaje a las taxonomías urbanas de Ed Ruscha. A lo largo de su trayectoria, el artista norteamericano fotografiaría de forma obsesiva diferentes elementos de la ciudad, gasolineras, aparcamientos, piscinas, imágenes en sí mismas inexpresivas, despojadas de todo contexto narrativo, que acabarían dando forma a libros de artista bajo títulos predeterminados. De igual forma, el artista vasco adopta un enfoque sistemático para representar los elementos urbanos cotidianos que son analizados desde una perspectiva directa y desprovista de idealización.

En ´The Hostile´, Gorospe se centra en la arquitectura defensiva, en aquellos mecanismos arquitectónicos creados o alterados con el fin de impedir o disuadir el uso de ciertos espacios en la ciudad, que cada vez son más numerosos

En la segunda parte de la serie, The Hostile, Gorospe se centra en la arquitectura defensiva. En aquellos mecanismos arquitectónicos creados o alterados con el fin de impedir o disuadir el uso de ciertos espacios en la ciudad, que cada vez son más numerosos. "Me interesa la incapacidad de solucionar problemas que tenemos como sociedad", apunta el artista durante una entrevista. "La arquitectura hostil no solventa los problemas que en teoría la motivan sino que los aparta. La idea de una arquitectura pensada para excluir en vez de incluir no deja de ser a algo a destacar. La serie incluye imágenes que muestran defensas, no ya contra los mendigos sino contra cualquier persona que busque reposo en la gran ciudad. Priorizan la exclusión sobre la inclusividad. Al tiempo, las imágenes aluden a ese no poder parar, al ritmo frenético que se impone en las ciudades".

El proyecto recibió una de las Ayudas a la Creación Visual que otorga el VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos), y forma parte de la exposición colectiva Propuestas VEGAP 2023 que se exhibe en el Centro Conde Duque de Madrid. Las imágenes fueron tomadas tanto en edificios públicos como privados. Comparten una estética muy concreta, tomadas desde la misma altura. Son imágenes opacas o ciegas, en cuanto a que no ofrecen cambios de perspectivas ni horizontes, sino que generan una claustrofobia en la mirada porque el ojo no puede fluir dentro de la imagen. Se encuentra con un muro, un elemento agresivo de arquitectura.

El autor prepara ya su tercera entrega, Bivouac, dedicada a las construcciones efímeras en espacios urbanos. Bajo la mirada de Gorospe las ciudades dejan de ser espacios neutros y muestran sus contradicciones revelando sus cicatrices y su inconsciente colectivo. El deambular se convierte en un acto de descubrimiento y análisis de esa segunda piel de las urbes. Enfrentándonos a las tensiones que se generan entre el orden y el caos, la inclusión y la exclusión, las imágenes invitan a una mirada más crítica. A cuestionar lo cotidiano, reconsiderar nuestra relación con un entorno y repensar los espacios que moldean nuestra existencia.