De ´Brown Sugar´ a las Dixie Chicks: cuando la música es acusada de racismo

The Rolling Stones han decidido quitar del repertorio de sus directos la canción ´Brown Sugar´, una de sus composiciones más emblemáticas. Esta decisión, llevada a cabo por una de las bandas más irreverentes e importantes de la historia de la música popular, pone de manifiesto las acusaciones de racismo que han perseguido durante décadas a muchas canciones que se convirtieron en éxito. La línea que separa el arte de la polémica es delgada cuando en las composiciones se tratan temas como la esclavitud o la raza. Y más aún lo es cuando en los últimos tiempos un puñado de nombres ilustres de la escena musical internacional han decidido renegar de estas canciones para evitar nuevos conflictos o no enfrentarse a la cultura de la cancelación. Y, si no han renegado, al menos se han visto envueltos en explicaciones. El siguiente es un repaso de los casos más sonados.

´Brown Sugar´ – The Rolling Stones