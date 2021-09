Cuando los elefantes se mueren de sed

Elefantes que mueren de sed en Zimbabue, inusuales enjambres de millones de langostas en Etiopía y Somalia que devastan los cultivos, ñúes y cebras que ven alteradas sus migraciones entre Kenia y Tanzania, tortugas marinas que solo tienen crías de un mismo sexo, ballenas jorobadas que se desplazan en grandes grupos en aguas de Sudáfrica en busca del alimento que ya no encuentran en la Antártida o cocodrilos practicando el canibalismo en las escasas charcas disponibles en Benín. Los expertos alertan de que la subida de temperaturas provocada por el cambio climático ya está provocando modificaciones en los patrones de conducta de los animales en África. Algunas especies desaparecerán, y sobrevivirán las que puedan adaptarse.

No hace falta acudir a los grandes parques naturales, los más turísticos y conocidos, para apreciar la fuerza de la naturaleza en Sudáfrica. Al caer la tarde en la reserva de Dinokeng, sobre una plataforma situada en el río, miles de ruidos se adueñan del lugar. El particular sonido de los hipopótamos, a los que tanto cuesta divisar a pesar de su volumen, se mezcla con los graznidos de los pájaros salvajes que han variado sus rutas migratorias. Algunos de ellos se están viendo obligados a recorrer largas travesías sin posibilidad de descansar, beber agua y alimentarse por las extremas temperaturas. Los cambios en los patrones de alimentación, al no encontrar suministro donde solían hacerlo, ponen en riesgo su supervivencia.